Top Gainers Today: सुस्त बाजार में भी 20% चढ़ गए ये तीन शेयर, दो की कीमत 15 रुपये से भी कम

सोमवार को शेयर बाजार में सुस्ती दिख रही है। लेकिन तीन शेयरों में गजब की तेजी आ गई। अर्बन एनवायरो वेस्ट, यसोंस केमेक्स केयर और ट्रांसवर्ड शिपिंग लाइंस के शेयर 20% मजबूत हो गए।
वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी अर्बन एनवायरो वेस्ट लिमिटेड के शेयरों में सोमवार का कारोबार पिछले बंद भाव 5.85 रुपये पर ही शुरू हुआ, फिर निवेशकों के बीच यह शेयर खरीदने की ऐसी होड़ मची कि इसमें 19.66% का अपर सर्किट लग गया। अर्बन एनवायरो वेस्ट का शेयर अभी 7 रुपये पर पहुंचकर भी अपने 52 सप्ताह के सर्वोच्च स्तर से काफी कम है। इस शेयर ने बीते शुक्रवार 6 नवंबर को ही 13.90 रुपये के 52 वीक हाई को छुआ था, लेकिन कल, 8 नवंबर की मुहूर्त ट्रेडिंग में ऐसी मुनाफावसूली हुई कि 4.75 रुपये के 52 वीक लो पर पहुंच गया।
डाइज और पिगमेंट्स सेक्टर की कंपनी यासोंस केमेक्स केयर में भी आज जमकर खरीदारी हुई। इस शेयर में 19.61% का अपर सर्किट लगा और 12.20 रुपये के भाव पर कामकाज रुक गया। यासोंस केमेक्स केयर ने पिछले वर्ष 2025 में 30 दिसंबर को 13.50 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि 7.25 रुपये का उसका 52 वीक लो पिछले महीने 30 अक्तूबर को बना था। यह शेयर बीते एक महीने में 50.62% जबकि एक सप्ताह में 52.50% चढ़ चुका है।
ट्रांसवर्ल्ड शिपिंग लाइंस में आज 20% की उछाल आ गई। आज यह शेयर 204.50 रुपये के भाव पर खुला और देखते-देखते ऐसी रैली आई कि इसने 237.39 रुपये का इंट्राडे हाई छू लिया। सुबह 11.30 बजे इस शेयर में 38.22 अंक (19.32 %) की तेजी के साथ 236.05 रुपये के भाव पर कारोबार हो रहा था। इस शेयर ने पिछले वर्ष 2025 में 11 नवंबर को 249.44 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि इसका 111.56 रुपये का 52 वीक लो इस वर्ष 30 मार्च को बना था।
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