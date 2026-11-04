डॉलर की चमक पड़ी फीकी! 0.6% टूटकर एक महीने के निचले स्तर पर आया Dollar Index

Dollar Index: अमेरिकी डॉलर में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव (US Midterm Elections) के शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसबीच निवेशकों ने डॉलर में बिकवाली शुरू कर दी। इसका असर करेंसी बाजार पर पड़ा और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स करीब 0.6% गिरकर 101.29 पर आ गया। यह इसका एक महीने का निचला स्तर है।
डॉलर में कमजोरी के बीच एशियाई करेंसी बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। निवेशकों की नजर इस बात पर है कि अमेरिकी कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों, सरकारी खर्च और वित्तीय योजनाओं पर क्या असर पड़ सकता है।
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के शुरुआती नतीजों और प्रेडिक्शन मार्केट के संकेतों से डेमोक्रेट्स के प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और सीनेट (Senate), दोनों में नियंत्रण हासिल करने की संभावना बढ़ी है। बाजार को आशंका है कि अगर डेमोक्रेट्स दोनों सदनों में बढ़त हासिल करते हैं, तो ट्रंप प्रशासन के कई नीतिगत फैसलों और खर्च से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इससे अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बन सकती है।
जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में अतिरिक्त सरकारी खर्च और वित्तीय विस्तार की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। इसका असर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड और डॉलर की मांग पर पड़ सकता है।
बुधवार को डॉलर इंडेक्स करीब 0.6% गिरकर 101.29 पर पहुंच गया। इससे पहले भी अमेरिकी चुनाव को लेकर अनिश्चितता के बीच डॉलर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार के शुरुआती कारोबार में डॉलर इंडेक्स 0.2% गिरकर 101.7 पर था। इससे पता चलता है कि चुनावी नतीजों को लेकर बाजार में डॉलर पर दबाव बना हुआ था।
डॉलर में कमजोरी के बावजूद एशियाई मुद्राओं में एक जैसी तेजी नहीं दिखी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापानी येन 0.1% मजबूत होकर 158.49 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करीब 0.6967 अमेरिकी डॉलर पर लगभग स्थिर रहा।
बाजार की नजर चीन के युआन, जापानी येन और दूसरी एशियाई मुद्राओं की चाल पर भी बनी हुई है। अमेरिकी चुनाव के नतीजे, बॉन्ड यील्ड और वैश्विक निवेश प्रवाह आने वाले सत्रों में इन मुद्राओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से भारतीय रुपये को मजबूती मिल सकती है। डॉलर कमजोर होने पर विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये समेत दूसरी मुद्राओं को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, रुपये की चाल केवल डॉलर इंडेक्स पर निर्भर नहीं करती। विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री, कच्चे तेल की कीमतें और घरेलू डॉलर मांग भी इसकी दिशा तय करते हैं।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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