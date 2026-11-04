डॉलर की चमक पड़ी फीकी! 0.6% टूटकर एक महीने के निचले स्तर पर आया Dollar Index

Dollar Index: अमेरिकी डॉलर में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिका में मिडटर्म चुनाव (US Midterm Elections) के शुरुआती रुझानों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसबीच निवेशकों ने डॉलर में बिकवाली शुरू कर दी। इसका असर करेंसी बाजार पर पड़ा और अमेरिकी डॉलर इंडेक्स करीब 0.6% गिरकर 101.29 पर आ गया। यह इसका एक महीने का निचला स्तर है।
डॉलर में कमजोरी के बीच एशियाई करेंसी बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। निवेशकों की नजर इस बात पर है कि अमेरिकी कांग्रेस में सत्ता का संतुलन बदलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों, सरकारी खर्च और वित्तीय योजनाओं पर क्या असर पड़ सकता है।
अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के शुरुआती नतीजों और प्रेडिक्शन मार्केट के संकेतों से डेमोक्रेट्स के प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) और सीनेट (Senate), दोनों में नियंत्रण हासिल करने की संभावना बढ़ी है। बाजार को आशंका है कि अगर डेमोक्रेट्स दोनों सदनों में बढ़त हासिल करते हैं, तो ट्रंप प्रशासन के कई नीतिगत फैसलों और खर्च से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। इससे अमेरिका में राजनीतिक गतिरोध की स्थिति बन सकती है।
जानकारों का मानना है कि ऐसी स्थिति में अतिरिक्त सरकारी खर्च और वित्तीय विस्तार की उम्मीद कमजोर पड़ सकती है। इसका असर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड और डॉलर की मांग पर पड़ सकता है।
बुधवार को डॉलर इंडेक्स करीब 0.6% गिरकर 101.29 पर पहुंच गया। इससे पहले भी अमेरिकी चुनाव को लेकर अनिश्चितता के बीच डॉलर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार के शुरुआती कारोबार में डॉलर इंडेक्स 0.2% गिरकर 101.7 पर था। इससे पता चलता है कि चुनावी नतीजों को लेकर बाजार में डॉलर पर दबाव बना हुआ था।
डॉलर में कमजोरी के बावजूद एशियाई मुद्राओं में एक जैसी तेजी नहीं दिखी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले जापानी येन 0.1% मजबूत होकर 158.49 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर करीब 0.6967 अमेरिकी डॉलर पर लगभग स्थिर रहा।
बाजार की नजर चीन के युआन, जापानी येन और दूसरी एशियाई मुद्राओं की चाल पर भी बनी हुई है। अमेरिकी चुनाव के नतीजे, बॉन्ड यील्ड और वैश्विक निवेश प्रवाह आने वाले सत्रों में इन मुद्राओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से भारतीय रुपये को मजबूती मिल सकती है। डॉलर कमजोर होने पर विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये समेत दूसरी मुद्राओं को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, रुपये की चाल केवल डॉलर इंडेक्स पर निर्भर नहीं करती। विदेशी निवेशकों की खरीद-बिक्री, कच्चे तेल की कीमतें और घरेलू डॉलर मांग भी इसकी दिशा तय करते हैं।