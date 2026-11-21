US Stock Market: अमेरिकी शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। रिकॉर्ड आईपीओ के साथ नैस्डैक (Nasdaq) में लिस्ट हुई एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के शेयरों में दूसरे कारोबारी दिन 8.5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में शामिल एनवीडिया (Nvidia) के शेयर करीब 14% टूट गए।

एआई पर कंपनियों के भारी खर्च से मिलने वाले रिटर्न को लेकर निवेशकों को चिंता सता रही है। वहीं Nvidia के अकाउंटिंग तरीकों की अमेरिकी नियामक की जांच की खबर ने टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव बढ़ गया है।

IPO के अगले दिन Anthropic के शेयर 8.5% टूटे एआई चैटबॉट Claude बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने गुरुवार, 19 नवंबर को Nasdaq पर शेयर बाजार में शुरुआत की थी। कंपनी ने अपना आईपीओ 83 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर पेश किया था। लिस्टिंग के दिन शेयर 111.50 डॉलर पर खुले और कारोबार के दौरान 114.99 डॉलर तक पहुंचे। पहले कारोबारी दिन शेयर 97.17 डॉलर पर बंद हुए थे, जो आईपीओ मूल्य से करीब 17% अधिक था।

हालांकि, शुक्रवार को तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। एंथ्रोपिक के शेयर 8.5% गिरकर 88.91 डॉलर पर बंद हुए। इस गिरावट के साथ पहले दिन की बढ़त का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया और शेयर अपने आईपीओ मूल्य 83 डॉलर के करीब पहुंच गया। निवेशकों की चिंता है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च हो रहा है। इससे कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि एआई कंपनियों से निवेशकों का मोहभंग हो रहा है।

Nvidia के शेयरों में 14% की गिरावट एआई सेक्टर की सबसे अहम कंपनियों में शामिल Nvidia के शेयरों में शुक्रवार को करीब 14% की गिरावट आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) कंपनी के अकाउंटिंग तरीकों की जांच कर रहा है। इस खबर के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ी और कंपनी के शेयरों में बिकवाली तेज हो गई। Nvidia के शेयरों में गिरावट का असर ब्रॉडर टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी दिखाई दिया। Meta Platforms, Amazon समेत कई बड़ी टेक कंपनियों के शेयर भी दबाव में रहे।

Nasdaq में 2020 के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट Nasdaq Composite में पूरे हफ्ते करीब 10% की गिरावट आई। यह 2020 के बाद इसकी सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। एसएंडपी 500 में भी शुक्रवार को 3.7% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.9% नीचे बंद हुआ।

प्रमुख सूचकांक शुक्रवार की गिरावट Nasdaq Composite 5.3% S&P 500 3.7% Dow Jones Industrial Average 1.9%

एआई पर भारी खर्च से मिलने वाले रिटर्न को लेकर चिंता एआई कंपनियों के शेयरों में बिकवाली की बड़ी वजह इस सेक्टर में हो रहे भारी निवेश से मिलने वाले रिटर्न को लेकर अनिश्चितता है। टेक्नोलॉजी कंपनियां डेटा सेंटर, चिप और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी रकम खर्च कर रही हैं। निवेशक अब यह आकलन कर रहे हैं कि इस खर्च से कंपनियों की कमाई और मुनाफे में कितनी तेजी से बढ़ोतरी होगी।

एंथ्रोपिक की रिकॉर्ड लिस्टिंग से भी बाजार में एआई कंपनियों को लेकर भरोसा मजबूत नहीं हो पाया। निवेशकों के सामने अब कंपनी के भविष्य के कारोबार, कमाई की संभावनाओं और मौजूदा वैल्यूएशन को परखने की चुनौती बनी हुई है।

एशियाई बाजारों में भी दिखा बिकवाली का असर अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट का असर दूसरे बाजारों तक भी पहुंचा। शुक्रवार को जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 5% टूटे। वहीं, ताइवान के शेयर बाजार में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई।

इससे साफ है कि एआई शेयरों को लेकर निवेशकों की चिंता सिर्फ अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के वैल्यूएशन और एआई निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर जो सवाल खड़े हुए हैं, उससे इंटरनेशनल मार्केट में दबाव बढ़ा है।