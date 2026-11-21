US Stock Market: अमेरिकी शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर बिकवाली का दबाव बढ़ गया है। रिकॉर्ड आईपीओ के साथ नैस्डैक (Nasdaq) में लिस्ट हुई एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के शेयरों में दूसरे कारोबारी दिन 8.5% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनियों में शामिल एनवीडिया (Nvidia) के शेयर करीब 14% टूट गए।

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एआई पर कंपनियों के भारी खर्च से मिलने वाले रिटर्न को लेकर निवेशकों को चिंता सता रही है। वहीं Nvidia के अकाउंटिंग तरीकों की अमेरिकी नियामक की जांच की खबर ने टेक्नोलॉजी शेयरों पर दबाव बढ़ गया है।

IPO के अगले दिन Anthropic के शेयर 8.5% टूटे एआई चैटबॉट Claude बनाने वाली कंपनी एंथ्रोपिक ने गुरुवार, 19 नवंबर को Nasdaq पर शेयर बाजार में शुरुआत की थी। कंपनी ने अपना आईपीओ 83 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर पेश किया था। लिस्टिंग के दिन शेयर 111.50 डॉलर पर खुले और कारोबार के दौरान 114.99 डॉलर तक पहुंचे। पहले कारोबारी दिन शेयर 97.17 डॉलर पर बंद हुए थे, जो आईपीओ मूल्य से करीब 17% अधिक था।

हालांकि, शुक्रवार को तस्वीर पूरी तरह से पलट गई। एंथ्रोपिक के शेयर 8.5% गिरकर 88.91 डॉलर पर बंद हुए। इस गिरावट के साथ पहले दिन की बढ़त का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया और शेयर अपने आईपीओ मूल्य 83 डॉलर के करीब पहुंच गया। निवेशकों की चिंता है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च हो रहा है। इससे कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि एआई कंपनियों से निवेशकों का मोहभंग हो रहा है।

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Nvidia के शेयरों में 14% की गिरावट एआई सेक्टर की सबसे अहम कंपनियों में शामिल Nvidia के शेयरों में शुक्रवार को करीब 14% की गिरावट आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) कंपनी के अकाउंटिंग तरीकों की जांच कर रहा है। इस खबर के बाद निवेशकों की चिंता बढ़ी और कंपनी के शेयरों में बिकवाली तेज हो गई। Nvidia के शेयरों में गिरावट का असर ब्रॉडर टेक्नोलॉजी सेक्टर पर भी दिखाई दिया। Meta Platforms, Amazon समेत कई बड़ी टेक कंपनियों के शेयर भी दबाव में रहे।

Nasdaq में 2020 के बाद सबसे बड़ी वीकली गिरावट Nasdaq Composite में पूरे हफ्ते करीब 10% की गिरावट आई। यह 2020 के बाद इसकी सबसे बड़ी वीकली गिरावट है। एसएंडपी 500 में भी शुक्रवार को 3.7% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 1.9% नीचे बंद हुआ।

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प्रमुख सूचकांक शुक्रवार की गिरावट Nasdaq Composite 5.3% S&P 500 3.7% Dow Jones Industrial Average 1.9%

एआई पर भारी खर्च से मिलने वाले रिटर्न को लेकर चिंता एआई कंपनियों के शेयरों में बिकवाली की बड़ी वजह इस सेक्टर में हो रहे भारी निवेश से मिलने वाले रिटर्न को लेकर अनिश्चितता है। टेक्नोलॉजी कंपनियां डेटा सेंटर, चिप और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ी रकम खर्च कर रही हैं। निवेशक अब यह आकलन कर रहे हैं कि इस खर्च से कंपनियों की कमाई और मुनाफे में कितनी तेजी से बढ़ोतरी होगी।

एंथ्रोपिक की रिकॉर्ड लिस्टिंग से भी बाजार में एआई कंपनियों को लेकर भरोसा मजबूत नहीं हो पाया। निवेशकों के सामने अब कंपनी के भविष्य के कारोबार, कमाई की संभावनाओं और मौजूदा वैल्यूएशन को परखने की चुनौती बनी हुई है।

एशियाई बाजारों में भी दिखा बिकवाली का असर अमेरिकी टेक्नोलॉजी शेयरों में गिरावट का असर दूसरे बाजारों तक भी पहुंचा। शुक्रवार को जापान का निक्केई 225 और दक्षिण कोरिया का कोस्पी करीब 5% टूटे। वहीं, ताइवान के शेयर बाजार में लगभग 6% की गिरावट दर्ज की गई।

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इससे साफ है कि एआई शेयरों को लेकर निवेशकों की चिंता सिर्फ अमेरिकी बाजार तक सीमित नहीं है। ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों के वैल्यूएशन और एआई निवेश से मिलने वाले रिटर्न पर जो सवाल खड़े हुए हैं, उससे इंटरनेशनल मार्केट में दबाव बढ़ा है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।