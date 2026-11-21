US Stock Market: अमेरिकी शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर को लेकर निवेशकों की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे बाजार में बिकवाली बढ़ गई है। AI कंपनियों के भारी निवेश से कितनी कमाई होगी, डेटा सेंटर का विस्तार किस रफ्तार से होगा और इस सेक्टर को आगे फंडिंग कहां से मिलेगी, ऐसे तमाम सवाल निवेशकों के दिमाग में घूम रहे हैं। इन्हीं सवालों से टेक शेयरों पर दवाब बढ़ता जा रहा है।

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नैस्डैक 500 कोविड-19 महामारी के बाद सबसे ज्यादा निचले स्तर पर आ गया। इधर S&P 500 'करेक्शन मोड' में चला गया। शुक्रवार, 20 नवंबर को अमेरिकी बाजार में बिकवाली इतनी तेज रही। निवेशक बॉन्ड और 'सेफ हेवन' मुद्राओं (सुरक्षित माने जाने वाले निवेश विकल्पों) की ओर भागने लगे हैं।

Nasdaq 100 में 5.6% की बड़ी गिरावट S&P 500 इक्विटी बेंचमार्क 3.7% गिर गया, जो लगातार सातवें दिन की गिरावट है। शुक्रवार को नैस्डैक 100 में 5.6% की गिरावट आई, जो मार्च 2020 के बाद से इसका सबसे खराब वीकली रहा। एनवीडिया कॉर्प के शेयरों में 14% की गिरावट आई, क्योंकि रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी रेगुलेटर कंपनी की अकाउंटिंग प्रक्रियाओं की जांच कर रहे हैं।

एंथ्रोपिक PBC के शेयरों में पहले दिन आई तेजी का कुछ हिस्सा कम हो गया। चिप बनाने वाली कंपनियों का इंडेक्स 11% गिर गया। S&P 500 और डॉव जोन्स अपने रिकॉर्ड क्लोजिंग स्तर से 10% से ज्यादा नीचे आ गए हैं। बाजार की भाषा में इसे करेक्शन कहा जाता है। वहीं, नैस्डैक कंपोजिट इस साल की अपनी बढ़त गंवाकर निगेटिव जोन में चला गया।

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Index Friday's Closing Level Daily Change Dow Jones Industrial Average 48,147.33 -1.93% S&P 500 6,910.42 -3.70% Nasdaq Composite 22,617.73 -5.28% Nasdaq 100 — -5.60%

AI सेक्टर की चिंता से निवेशक घबराए इस गिरावट के पीछे सिर्फ टेक शेयरों की ऊंची वैल्यूएशन नहीं, बल्कि AI कारोबार की भविष्य की कमाई को लेकर भी सवाल हैं। निवेशकों को चिंता है कि कंपनियां AI और डेटा सेंटर पर भारी पूंजी खर्च कर रही हैं, लेकिन इस निवेश से मिलने वाला रिटर्न उम्मीद के मुताबिक होगा या नहीं, यह अभी साफ नहीं है।

डेटा सेंटर निर्माण की रफ्तार AI कारोबार के लिए बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर बनाने की योजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

फंडिंग की चुनौती AI परियोजनाओं के लिए मिलने वाली फंडिंग के स्रोत कम होने की चिंता बनी हुई है।

कमाई की ग्रोथ पर उठे सवाल टेक्नोलॉजी कंपनियों की भविष्य की कमाई में बढ़ोतरी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। शायद यही वजह है कि निवेशक AI से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में जोखिम घटा रहे हैं।

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Nvidia और चिप कंपनियों के शेयर भी हुए धड़ाम AI सेक्टर में बिकवाली का सबसे ज्यादा असर चिप कंपनियों पर पड़ा। शुक्रवार को चिपमेकर कंपनियों का प्रमुख इंडेक्स करीब 11% टूट गया। Nvidia के शेयरों में 14% की गिरावट आई। रॉयटर्स की रिपोर्ट में अमेरिकी नियामकों की ओर से कंपनी के अकाउंटिंग तरीकों की जांच किए जाने की खबर का भी जिक्र किया गया है।

AI कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) के शेयरों में भी गिरावट दर्ज की गई। गुरुवार को शेयर बाजार में लिस्टिंग के पहले दिन अच्छी शुरुआत के बाद शुक्रवार को इसके शेयर करीब 9.1% टूट गए। इससे IPO के बाद बनी शुरुआती तेजी का एक हिस्सा खत्म हो गया।

जानिए बाजार के जानकारों ने क्या कहा इंटरएक्टिव ब्रोकर्स (Interactive Brokers) के स्टीव सोसनिक (Steve Sosnick) ने बाजार की स्थिति पर कहा कि समस्या की जड़ टेक्नोलॉजी को लेकर निवेशकों की तेजी से बदली सोच है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विस्तार की रफ्तार और उसकी लागत को लेकर है।

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ट्रेजरी पार्टनर्स (Treasury Partners) के रिचर्ड सैपरस्टीन (Richard Saperstein) के मुताबिक, शेयर बाजार में AI सेक्टर की वैल्यूएशन का नए सिरे से आकलन हो रहा है। इसकी वजह डेटा सेंटर निर्माण की धीमी रफ्तार, AI परियोजनाओं के लिए फंडिंग के कम होते स्रोत और टेक कंपनियों की कमाई की ग्रोथ में सुस्ती की आशंका है।

वहीं, ई-ट्रेड (E*Trade) के क्रिस लार्किन (Chris Larkin) ने कहा कि यह बताना मुश्किल है कि बिकवाली कब थमेगी। हालांकि, इतिहास बताता है कि बाजार में हर करेक्शन आगे चलकर मंदी यानी बियर मार्केट में नहीं बदलता। 1983 के बाद रिकॉर्ड हाई से आई पिछली 15 करेक्शन की स्थितियों में से सिर्फ पांच में ही मंदी आई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।