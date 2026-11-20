US Stock Market News: अमेरिकी शेयर बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सेक्टर को लेकर बढ़ती चिंता का असर अब निवेशकों के भरोसे पर भी दिखने लगा है। टेक शेयरों में गिरावट के बीच वॉल स्ट्रीट का प्रमुख Fear Gauge यानी Cboe Volatility Index (VIX) शुक्रवार, 20 नवंबर को सात महीने से ज्यादा के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसका मतलब है कि निवेशक अमेरिकी शेयर बाजार में संभावित गिरावट को लेकर सुरक्षा की मांग बढ़ा रहे हैं।
रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार को VIX कारोबार के दौरान 30.04 तक पहुंच गया। यह 30 मार्च के बाद इसका सबसे ऊंचा स्तर है। बाद में इंडेक्स 1.08 अंक की बढ़त के साथ 29.50 पर था। AI के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते प्री-मार्केट ट्रेडिंग में टेक शेयरों में भारी गिरावट आई।
सीबीओई वोलैटिलिटी इंडेक्स (Cboe Volatility Index) को आमतौर पर वॉल स्ट्रीट का फियर गेज (Fear Gauge) कहा जाता है। यह इंडेक्स ऑप्शंस की कीमतों के आधार पर अमेरिकी शेयर बाजार में आने वाले समय में संभावित उतार-चढ़ाव को लेकर निवेशकों के सेंटिमेंट की जानकारी देता है। आसान भाषा में समझें तो जब निवेशक बाजार में गिरावट की आशंका से बचाव के लिए ज्यादा ऑप्शंस खरीदते हैं तो VIX में बढ़ोतरी होती है।
इसके उलट, बाजार में जोखिम को लेकर चिंता कम होने पर VIX नीचे आ सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक, VIX का 20 या उससे ऊपर होने का मतलब यह है कि बाजार में गिरावट से सुरक्षा की मांग में मजबूती आई है। शुक्रवार को यह इंडेक्स 29.50 पर था और कारोबार के दौरान 30.04 तक पहुंच गया। यानी बाजार में निवेशकों की चिंता सामान्य स्तर से काफी ऊपर थी।
AI कंपनियों की भविष्य की ग्रोथ और इस सेक्टर से जुड़ी उम्मीदों को लेकर निवेशकों के बीच सवाल बढ़ रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी में बड़े निवेश और कंपनियों की भविष्य की कमाई को लेकर अनिश्चितता के बीच टेक शेयरों पर दबाव देखने को मिला। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार खुलने से पहले टेक शेयरों में तेज गिरावट ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी। इसी माहौल में VIX सात महीने से ज्यादा के उच्च स्तर तक पहुंच गया।
VIX में जब तेजी से बढ़ोतरी होती है तो ऐसे समय में निवेशक आमतौर पर शेयरों में नई खरीदारी को लेकर सतर्क हो जाते हैं और बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। हालांकि, VIX में उछाल का मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट निश्चित है। इससे मुख्य रूप से ऑप्शंस बाजार में निवेशकों की सुरक्षा की मांग और आने वाले उतार-चढ़ाव को लेकर उनकी आशंकाओं के बारे में जानकारी मिलती है।
फिलहाल बाजार की नजर AI सेक्टर से जुड़ी कंपनियों की ग्रोथ, भविष्य की कमाई और निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर बनी रहेगी। इन मोर्चों पर स्पष्टता आने तक टेक शेयरों में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की सतर्कता बाजार की दिशा को प्रभावित कर सकती है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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