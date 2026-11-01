2026 में 300% से ज्यादा चढ़ा यह गोल्ड ज्वेलरी शेयर, अब हर एक शेयर पर मिलेगा एक बोनस शेयर, जानिए कब है रिकॉर्ड डेट

Utssav CZ Gold Jewels: उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है। इसके लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। अब पात्र शेयरधारकों को उनके पास मौजूद प्रत्येक शेयर के बदले एक पूरी तरह से चुकता (fully paid-up) इक्विटी शेयर मिलेगा। प्रस्तावित बोनस इश्यू के तहत ₹10 फेस वैल्यू वाले 2.5 करोड़ शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा। इससे कंपनी के कुल आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयरों की संख्या 2.5 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ हो जाएगी।
नतीजतन, इसकी पेड-अप इक्विटी शेयर कैपिटल ₹24.998 करोड़ से दोगुनी होकर ₹49.996 करोड़ हो जाएगी। कंपनी के शेयर 2026 में अब तक 300% से ज्यादा चढ़ चुके हैं। हालांकि, बोनस शेयर की घोषणा के बावजूद निवेशकों को यह समझना जरूरी है कि प्रस्ताव अभी शेयरधारकों और अन्य नियामकीय मंजूरियों के अधीन है। रिकॉर्ड डेट भी अभी घोषित नहीं की गई है।
कंपनी ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, फ्री रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग्स को कैपिटलाइज़ करके बोनस शेयर जारी किए जाएंगे। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद, शेयरधारकों और रेगुलेटरी संस्थाओं की जरूरी मंजूरियां मिलने पर, 60 दिनों के भीतर पात्र शेयरधारकों के खाते में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी तक 'रिकॉर्ड डेट' की घोषणा नहीं की है, जिससे यह तय होगा कि बोनस इश्यू के लिए कौन-से शेयरधारक पात्र हैं।
बोर्ड ने कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को ₹24.998 करोड़ से बढ़ाकर ₹60 करोड़ करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह रिवाइज्ड कैपिटल ₹10 मूल्य वाले 6 करोड़ इक्विटी शेयरों में बांटे जाएंगे। इस प्रस्ताव के लिए भी शेयरधारकों की मंजूरी जरूरी होगी। कंपनी बोनस शेयर जारी करने के लिए 31 मार्च 2026 तक उपलब्ध सिक्योरिटीज प्रीमियम, फ्री रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करेगी।
1:1 बोनस इश्यू के तहत, रिकॉर्ड डेट पर किसी निवेशक के पास जितने शेयर होते हैं, उसे हर शेयर के बदले एक अतिरिक्त शेयर मिलता है। इसका मतलब यह है कि बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के, पात्र निवेशक के पोर्टफोलियो में शेयरों की संख्या दोगुनी हो जाएगी। हालांकि, बोनस इश्यू से अपने आप में निवेशक की कुल होल्डिंग का मूल्य नहीं बढ़ता है और न ही कंपनी में उनकी हिस्सेदारी का अनुपात बदलता है।
शुक्रवार, 30 अक्टूबर को NSE पर उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स के शेयर 2.21% गिरकर ₹930 प्रति शेयर पर बंद हुए। उत्सव CZ गोल्ड ज्वेल्स के शेयरों ने लंबी अवधि में शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में इनमें 268.68% और इस साल अब तक 317.23% की तेजी आई है। पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 23.97% की बढ़त देखी गई है। हालांकि हाल के समय में इसमें कुछ कमजोरी आई है और पिछले एक हफ्ते में यह 8.31% नीचे गिरा है।
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