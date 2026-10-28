VA Tech Wabag Share Price: 8 दिन की गिरावट के बाद वीए टेक वाबाग में आई 8% की तेजी, रिलायंस ने भर दिया जोश

VA Tech Wabag Share Price: शेयर बाजार में किसी कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिलने का असर उसके शेयरों पर कितनी तेजी से दिखाई दे सकता है, इसकी झलक वीए टेक वाबाग के शेयरों में देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज से ₹1,000 करोड़ से ज्यादा का मेगा ऑर्डर मिलने के बाद कंपनी के शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई। खास बात यह है कि इस तेजी ने शेयर में लगातार आठ कारोबारी सत्रों से जारी गिरावट पर भी ब्रेक लगा दिया।

एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऑर्डर मिला है। इसके तहत गुजरात के जामनगर में एक डिसेलिनेशन (खारे पानी को मीठा बनाने वाला) और रिमिनरलाइजेशन प्लांट बनाया जाएगा। बता दें कि कंपनी ₹1,000 करोड़ से अधिक मूल्य वाले घरेलू ऑर्डरों को "मेगा" ऑर्डर की श्रेणी में रखती है।

कंपनी ने दिया यह बयान कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और सेल्स एवं मार्केटिंग प्रमुख एस. नटराजन ने कहा कि इस बड़े ऑर्डर से रिलायंस इंडस्ट्रीज का वीए टेक वाबाग की तकनीक और काम पूरा करने की क्षमता पर भरोसा और मजबूत हुआ है। कंपनी इस प्रोजेक्ट को 25 महीने में अलग-अलग चरणों में पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले प्लांट की शुरुआती क्षमता 8,400 घन मीटर प्रति घंटा होगी।

इसे बढ़ाकर 12,600 घन मीटर प्रति घंटा यानी 302 एमएलडी तक किया जा सकेगा। इसके अलावा, पानी में जरूरी खनिज मिलाने वाले प्लांट की क्षमता 3,000 घन मीटर प्रति घंटा होगी। ऑर्डर के तहत वीए टेक वाबाग प्लांट की डिजाइन और इंजीनियरिंग से लेकर उपकरणों की आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और चालू करने तक का काम करेगी। कंपनी प्लांट की क्षमता और प्रदर्शन की जांच भी करेगी, ताकि यह तय किया जा सके कि वह तय मानकों के मुताबिक काम कर रहा है।

जानिए क्या है PGTR पीजीटीआर (PGTR) प्लांट चालू होने के बाद किया जाने वाला परीक्षण है। इसमें जांच की जाती है कि प्लांट तय क्षमता के अनुसार काम कर रहा है या नहीं और उसकी कार्यक्षमता व पर्यावरण से जुड़े मानक पूरे हो रहे हैं या नहीं। इस प्लांट में समुद्री पानी को साफ करने के लिए कई चरणों वाली तकनीक का इस्तेमाल होगा। पहले पानी से गंदगी और छोटे कण हटाए जाएंगे। इसके बाद अल्ट्राफिल्ट्रेशन सिस्टम से पानी को और साफ किया जाएगा।

फिर रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) तकनीक की मदद से समुद्री पानी और खारे पानी से नमक व अन्य घुले हुए पदार्थ हटाए जाएंगे। प्रोजेक्ट में पानी को साफ करने के लिए जरूरी रसायन मिलाने की व्यवस्था, फिल्टर की सफाई के लिए बैकवॉश सिस्टम, साफ पानी जमा करने की सुविधा और बचे हुए अधिक खारे पानी (ब्राइन) के निपटान की व्यवस्था भी शामिल होगी।

दो महीने में रिलायंस से मिला दूसरा ऑर्डर सोमवार, 7 सितंबर को कंपनी को RIL से जामनगर में एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) के लिए एक "मीडियम" (मध्यम) ऑर्डर मिला था। कंपनी ₹100 करोड़ से ₹250 करोड़ की रेंज वाले घरेलू ऑर्डर्स को "मीडियम" (मध्यम) कैटेगरी में रखती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में जामनगर स्थित धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स में ETP की डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, आपूर्ति, निर्माण और कमीशनिंग शामिल थी।

ऑर्डर के बाद शेयर में आया उछाल मंगलवार को सुबह 11:55 बजे कंपनी के शेयर 8.4% की तेजी के साथ 1,851.3 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। इस साल अब तक स्टॉक में 39.98% की बढ़त आई है, और पिछले 12 महीनों में इसमें 31.35% की और तेजी देखी गई है। यह स्टॉक अपने 52 हफ्ते के उच्च स्तर ₹2,319 (जो इस साल 11 सितंबर को दर्ज किया गया था) से 25.9% नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि बुधवार को शेयर गिरावट के साथ बंद हुए।