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VBL Share Price: पेप्सी बनाने वाली कंपनी का शेयर 24% टूटा, अब एक्सपर्ट को 68% उछाल की उम्मीद!

Varun Beverages Share Price: वरुण बेवरेजेज (Varun Beverages) का शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल 555से गिरकर 420 के आसपास आ गया है। सीए कमलेश जैन ने इस गिरावट के बाद इस शेयर को खरीदारी की सलाह दी है। उन्होंने इसका टारगेट 660 दिया है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड4 Nov 2026, 06:49 PM IST
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Varun Beverages Share Price: <span class='webrupee'>₹</span>360–380 के स्तर पर निवेशक खरीद सकते हैं।
Varun Beverages Share Price: ₹360–380 के स्तर पर निवेशक खरीद सकते हैं। (AI)
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Varun Beverages Share Price: देश की दिग्गज बेवरेज कंपनी और पेप्सी बनाने वाली वरुण बेवरेजेज के शेयरों (VBL Share Price) में गिरावट आ गई है। इस गिरावट के बाद निवेशकों के रडार पर यह शेयर आ गया है। मौजूदा समय में यह शेयर यह अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल 555 से फिसलकर 420 के आसपास कारोबार कर रहा है। इस गिरावट के बाद मार्केट एक्सपर्ट ने शेयर में धीरे - धीरे खरीदारी करने की रणनीति का सुझाव दिया है।

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सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सीए कमलेश जैन ने कहा कि वरुण बेवरेजेज के शेयर में 360 से 380 के बीच के स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। उनका मानना है कि निवेशक इस दायरे में एकमुश्त निवेश करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से शेयर में खरीदारी की तैयारी कर सकते हैं।

555 से फिसलकर 392 पर आया शेयर

वरुण बेवरेजेज का शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल 555 से करीब 24% नीचे आ चुका है। शेयर का 52 हफ्ते का निचला स्तर 381 है। दिए गए बाजार भाव के मुताबिक, BSE पर 4 नवंबर को करीब 420 रुपये पर बंद हुआ। ऐसे में मौजूदा स्तर से निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि शेयर 360–380 के बताए गए सपोर्ट जोन तक पहुंचता है या मौजूदा स्तरों से ही वापसी करता है।

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90 दिन में 544 और 180 दिन में 660 का टारगेट

सीए कमलेश जैन ने वरुण बेवरेजेज के शेयर के लिए दो संभावित टारगेट दिए हैं। उनके तकनीकी आकलन के मुताबिक, इसका पहला टारगेट 544 का है। इसे अगले 90 दिनों में हासिल किए जाने की संभावना जताई गई है। वहीं, अगर शेयर 544 के स्तर के ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो अगले 180 दिनों में यह 660 रुपये तक पहुंच सकता है।

निवेश की क्या होनी चाहिए रणनीति?

एक्सपर्ट ने मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को 360–380 के दायरे में धीरे-धीरे खरीदारी करने की सलाह दी है। जैन के मुताबिक, निवेशकों को 330–340 के स्तर पर स्टॉप लॉस रखने पर विचार कर सकते हैं। सीए कमलेश जैन के अनुसार, प्रस्तावित खरीदारी स्तर पर शेयर में जोखिम और संभावित रिटर्न का अनुपात आकर्षक हो सकता है। हालांकि, यह संभावना तभी कायम रहेगी, जब शेयर अपने बताए गए सपोर्ट जोन को बनाए रखे।

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पांच साल में बिक्री 27% और मुनाफा 50% की दर से बढ़ा

कंपनी के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में वरुण बेवरेजेज की बिक्री में सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से 27% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 50% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। कंपनी पिछले सात वर्षों से अपने शेयरधारकों को डिविडेंड भी दे रही है।

वरुण बेवरेजेज शेयर का हाल

आज, 4 नवंबर 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वरुण बेवरेजेज के शेयर करीब 420 रुपये पर बंद हुए। इसमें करीब 12 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के शेयर करीब 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। शेयर का इंट्रा डे हाई 421 रुपये था।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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