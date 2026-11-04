VBL Share Price: पेप्सी बनाने वाली कंपनी का शेयर 24% टूटा, अब एक्सपर्ट को 68% उछाल की उम्मीद!

Varun Beverages Share Price: देश की दिग्गज बेवरेज कंपनी और पेप्सी बनाने वाली वरुण बेवरेजेज के शेयरों (VBL Share Price) में गिरावट आ गई है। इस गिरावट के बाद निवेशकों के रडार पर यह शेयर आ गया है। मौजूदा समय में यह शेयर यह अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल ₹555 से फिसलकर ₹420 के आसपास कारोबार कर रहा है। इस गिरावट के बाद मार्केट एक्सपर्ट ने शेयर में धीरे - धीरे खरीदारी करने की रणनीति का सुझाव दिया है।
सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सीए कमलेश जैन ने कहा कि वरुण बेवरेजेज के शेयर में ₹360 से ₹380 के बीच के स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। उनका मानना है कि निवेशक इस दायरे में एकमुश्त निवेश करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से शेयर में खरीदारी की तैयारी कर सकते हैं।
वरुण बेवरेजेज का शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल ₹555 से करीब 24% नीचे आ चुका है। शेयर का 52 हफ्ते का निचला स्तर ₹381 है। दिए गए बाजार भाव के मुताबिक, BSE पर 4 नवंबर को करीब 420 रुपये पर बंद हुआ। ऐसे में मौजूदा स्तर से निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि शेयर ₹360–380 के बताए गए सपोर्ट जोन तक पहुंचता है या मौजूदा स्तरों से ही वापसी करता है।
सीए कमलेश जैन ने वरुण बेवरेजेज के शेयर के लिए दो संभावित टारगेट दिए हैं। उनके तकनीकी आकलन के मुताबिक, इसका पहला टारगेट ₹544 का है। इसे अगले 90 दिनों में हासिल किए जाने की संभावना जताई गई है। वहीं, अगर शेयर ₹544 के स्तर के ऊपर टिकने में सफल रहता है, तो अगले 180 दिनों में यह ₹660 रुपये तक पहुंच सकता है।
एक्सपर्ट ने मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले निवेशकों को ₹360–380 के दायरे में धीरे-धीरे खरीदारी करने की सलाह दी है। जैन के मुताबिक, निवेशकों को ₹330–340 के स्तर पर स्टॉप लॉस रखने पर विचार कर सकते हैं। सीए कमलेश जैन के अनुसार, प्रस्तावित खरीदारी स्तर पर शेयर में जोखिम और संभावित रिटर्न का अनुपात आकर्षक हो सकता है। हालांकि, यह संभावना तभी कायम रहेगी, जब शेयर अपने बताए गए सपोर्ट जोन को बनाए रखे।
कंपनी के दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच वर्षों में वरुण बेवरेजेज की बिक्री में सालाना चक्रवृद्धि दर (CAGR) से 27% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में कंपनी का मुनाफा 50% की चक्रवृद्धि दर से बढ़ा है। कंपनी पिछले सात वर्षों से अपने शेयरधारकों को डिविडेंड भी दे रही है।
आज, 4 नवंबर 2026 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वरुण बेवरेजेज के शेयर करीब 420 रुपये पर बंद हुए। इसमें करीब 12 रुपये से ज्यादा की तेजी आई है। कंपनी के शेयर करीब 3 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए हैं। शेयर का इंट्रा डे हाई 421 रुपये था।
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