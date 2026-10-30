Vedanta Oil and Gas: वेदांता के शेयरों में तूफानी तेजी, दो कंपनियों में 13% से ज्यादा उछाल, पावर के शेयर भी दौड़े

Vedanta Oil and Gas: सितंबर तिमाही में वेदांता के ऑयल एंड गैस और पावर बिज़नेस की मुनाफे में भारी सुधार (टर्नअराउंड) देखने को मिला है। इससे कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इस बेहतर प्रदर्शन के चलते शुक्रवार, 30 अक्टूबर को वेदांता के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई, जबकि वेदांता और इसके एल्युमीनियम बिजनेस के शेयर निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे।

वेदांता ऑयल एंड गैस 13.5% उछलकर ₹31.64 पर पहुंच गया, जबकि वेदांता पावर 13.4% की तेजी के साथ ₹32.69 पर आ गया। वेदांता आयरन एंड स्टील में 3.7% की बढ़त हुई और यह ₹26.25 पर पहुंच गया। हालांकि, वेदांता एल्युमीनियम मेटल 2% गिरकर ₹342.25 पर आ गया, जबकि वेदांता में 1.1% की गिरावट आई और यह ₹232.15 पर आ गया।

वेदांता पावर को मिला मुनाफा वेदांता पावर ने सितंबर तिमाही में ₹83 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को ₹1,688 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। इसका कोर ऑपरेटिंग EBITDA दोगुने से भी अधिक होकर ₹421 करोड़ हो गया। बिजली की बिक्री की मात्रा में सालाना आधार पर 26% की वृद्धि और प्रति यूनिट प्राप्ति (realisation) में सुधार से इस प्रदर्शन को सहारा मिला है। कंपनी ने पहली बार ₹0.21 का पॉजिटिव अर्निंग्स पर शेयर (EPS) भी दर्ज किया।

वेदांता ऑयल एंड गैस मुनाफे में आई वेदांता ऑयल एंड गैस ने ₹746 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को ₹92 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था। कुल उत्पादन में मामूली गिरावट के बावजूद, ऑपरेशंस इनकम सालाना आधार पर 3% बढ़कर ₹2,628 करोड़ हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर कीमत मिलने और सक्रिय तेल एवं गैस क्षेत्रों में उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाने से कंपनी की कमाई को सहारा मिला। मुनाफे में इस तेज सुधार से निवेशकों के बीच शेयर खरीदने की होड़ मच गई। हालांकि वेदांता ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में तेजी नहीं आई है।

वेदांता आयरन एंड स्टील: रेवेन्यू में गिरावट के बावजूद ऑपरेटिंग EBITDA में 56% का उछाल वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड (VISL) में सितंबर तिमाही में स्टैंडअलोन रेवेन्यू में सालाना आधार पर 2% की गिरावट आई है। यह घटकर ₹2,788 करोड़ रह गया। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग लागत पर नियंत्रण के चलते ऑपरेटिंग EBITDA सालाना आधार पर 56% बढ़कर ₹83 करोड़ हो गया। मार्जिन में 112 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार हुआ। कंपनी को ₹324 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹477 करोड़ के घाटे से कम है। इस सेगमेंट के लिए किसी भी तरह के कोई डिविडेंड का प्रस्ताव नहीं है।

वेदांता एल्युमीनियम: शुद्ध लाभ दोगुना होकर ₹ 5,650 करोड़ हुआ वेदांता एल्युमीनियम मेटल लिमिटेड (VAML) हाल ही में अलग होकर एल्युमीनियम कंपनी बनी है। इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रेनेव्यू ₹22,300 करोड़ रहा। इसमें 649 किलोटन के रिकॉर्ड उत्पादन का बड़ा योगदान रहा। ऑपरेटिंग EBITDA सालाना आधार पर 82% बढ़कर ₹10,100 करोड़ पहुंच गया। कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा दोगुना होकर ₹5,650 करोड़ रहा। हालांकि, कंपनी ने अलग से अंतरिम डिविडेंड घोषित नहीं किया। कंपनी का फोकस कैश फ्लो का इस्तेमाल कर्ज कम करने पर है।

वेदांता लिमिटेड: रेवेन्यू में 57% की बढ़ोतरी, ₹ 5 का अंतरिम डिविडेंड घोषित वेदांता लिमिटेड (NSE: VEDL) ने अपने ऑपरेशंस से ₹25,812 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 57% अधिक है। कंपनी के अलग-अलग व्यवसायों में ऑपरेशनल वॉल्यूम और कॉस्ट मैनेजमेंट के चलते, कंसोलिडेटेड EBITDA 106% बढ़कर ₹9,938 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट उछलकर ₹6,202 करोड़ हो गया, जिसमें से ₹3,650 करोड़ वेदांता लिमिटेड के शेयरधारकों के हिस्से में आते हैं। बोर्ड ने इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹5 का पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

View full Image View full Image वेदांता ऑयल एंड गैस 13.5% उछलकर ₹ 31.64 पर पहुंच गया