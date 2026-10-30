Vedanta Oil and Gas: वेदांता के शेयरों में तूफानी तेजी, दो कंपनियों में 13% से ज्यादा उछाल, पावर के शेयर भी दौड़े

Vedanta Oil and Gas: सितंबर तिमाही में वेदांता के ऑयल एंड गैस और पावर बिज़नेस की मुनाफे में भारी सुधार (टर्नअराउंड) देखने को मिला है। इससे कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। इस बेहतर प्रदर्शन के चलते शुक्रवार, 30 अक्टूबर को वेदांता के शेयरों में जबरदस्त तेजी आई, जबकि वेदांता और इसके एल्युमीनियम बिजनेस के शेयर निचले स्तर पर कारोबार कर रहे थे।

Advertisement

वेदांता ऑयल एंड गैस 13.5% उछलकर ₹31.64 पर पहुंच गया, जबकि वेदांता पावर 13.4% की तेजी के साथ ₹32.69 पर आ गया। वेदांता आयरन एंड स्टील में 3.7% की बढ़त हुई और यह ₹26.25 पर पहुंच गया। हालांकि, वेदांता एल्युमीनियम मेटल 2% गिरकर ₹342.25 पर आ गया, जबकि वेदांता में 1.1% की गिरावट आई और यह ₹232.15 पर आ गया।

वेदांता पावर को मिला मुनाफा वेदांता पावर ने सितंबर तिमाही में ₹83 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में कंपनी को ₹1,688 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। इसका कोर ऑपरेटिंग EBITDA दोगुने से भी अधिक होकर ₹421 करोड़ हो गया। बिजली की बिक्री की मात्रा में सालाना आधार पर 26% की वृद्धि और प्रति यूनिट प्राप्ति (realisation) में सुधार से इस प्रदर्शन को सहारा मिला है। कंपनी ने पहली बार ₹0.21 का पॉजिटिव अर्निंग्स पर शेयर (EPS) भी दर्ज किया।

Advertisement

वेदांता ऑयल एंड गैस मुनाफे में आई वेदांता ऑयल एंड गैस ने ₹746 करोड़ का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में कंपनी को ₹92 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ था। कुल उत्पादन में मामूली गिरावट के बावजूद, ऑपरेशंस इनकम सालाना आधार पर 3% बढ़कर ₹2,628 करोड़ हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में बेहतर कीमत मिलने और सक्रिय तेल एवं गैस क्षेत्रों में उत्पादन को अधिक प्रभावी बनाने से कंपनी की कमाई को सहारा मिला। मुनाफे में इस तेज सुधार से निवेशकों के बीच शेयर खरीदने की होड़ मच गई। हालांकि वेदांता ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में तेजी नहीं आई है।

वेदांता आयरन एंड स्टील: रेवेन्यू में गिरावट के बावजूद ऑपरेटिंग EBITDA में 56% का उछाल वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड (VISL) में सितंबर तिमाही में स्टैंडअलोन रेवेन्यू में सालाना आधार पर 2% की गिरावट आई है। यह घटकर ₹2,788 करोड़ रह गया। हालांकि, मैन्युफैक्चरिंग लागत पर नियंत्रण के चलते ऑपरेटिंग EBITDA सालाना आधार पर 56% बढ़कर ₹83 करोड़ हो गया। मार्जिन में 112 बेसिस पॉइंट्स का विस्तार हुआ। कंपनी को ₹324 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ, जो पिछले साल की इसी तिमाही के ₹477 करोड़ के घाटे से कम है। इस सेगमेंट के लिए किसी भी तरह के कोई डिविडेंड का प्रस्ताव नहीं है।

Advertisement

वेदांता एल्युमीनियम: शुद्ध लाभ दोगुना होकर ₹ 5,650 करोड़ हुआ वेदांता एल्युमीनियम मेटल लिमिटेड (VAML) हाल ही में अलग होकर एल्युमीनियम कंपनी बनी है। इस कंपनी का कंसोलिडेटेड रेनेव्यू ₹22,300 करोड़ रहा। इसमें 649 किलोटन के रिकॉर्ड उत्पादन का बड़ा योगदान रहा। ऑपरेटिंग EBITDA सालाना आधार पर 82% बढ़कर ₹10,100 करोड़ पहुंच गया। कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा दोगुना होकर ₹5,650 करोड़ रहा। हालांकि, कंपनी ने अलग से अंतरिम डिविडेंड घोषित नहीं किया। कंपनी का फोकस कैश फ्लो का इस्तेमाल कर्ज कम करने पर है।

वेदांता लिमिटेड: रेवेन्यू में 57% की बढ़ोतरी, ₹ 5 का अंतरिम डिविडेंड घोषित वेदांता लिमिटेड (NSE: VEDL) ने अपने ऑपरेशंस से ₹25,812 करोड़ का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू दर्ज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 57% अधिक है। कंपनी के अलग-अलग व्यवसायों में ऑपरेशनल वॉल्यूम और कॉस्ट मैनेजमेंट के चलते, कंसोलिडेटेड EBITDA 106% बढ़कर ₹9,938 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट उछलकर ₹6,202 करोड़ हो गया, जिसमें से ₹3,650 करोड़ वेदांता लिमिटेड के शेयरधारकों के हिस्से में आते हैं। बोर्ड ने इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रति शेयर ₹5 का पहला अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

Advertisement

वेदांता ऑयल एंड गैस 13.5% उछलकर ₹31.64 पर पहुंच गया

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।