Vedanta Share Price: शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार, 20 नवंबर को भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसी बीच, अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली दिग्गज मेटल कंपनी वेदांता (Vedanta) के शेयरों में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को वेदांता के शेयरों में यह कमजोर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म Citi की तरफ से शेयर बेचने की सलाह देने और टार्गेट प्राइस में कटौती करने के बाद आई है।

ब्रोकरेज ने घटाया टार्गेट प्राइस सिटी ने आज ही वेदांता लिमिटेड के टार्गेट प्राइस को घटाया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने अपनी Sell रेटिंग बरकरार भी रखी है। Citi शेयर का प्राइस टारगेट पहले के 235 रुपये से घटाकर 210 रुपये कर दिया है। यह स्ट्रीट पर वेदांता के लिए सबसे कम प्राइस टारगेट है। वेदांता को ट्रैक करने वाले 12 एनालिस्ट्स में सिटी ही अकेली फर्म है जिसने इस शेयर पर Sell रेटिंग दी है। अपने नोट में सिटी ने लिखा है कि उसकी कमोडिटीज टीम 2027 में फिजिकल जिंक मार्केट को लगभग बैलेंस्ड देख रही है। अगले साल जिंक की हाई पोजिशनिंग में नरमी आने का रिस्क ज्यादा है।

सिटी ने बताया क्या हैं जोखिम ब्रोकरेज ने आगे कहा, लंबे समय से जिंक की डिमांड कमजोर रहना, माइनिंग से सप्लाई आसान होना और LME प्रीमियम का शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के मुकाबले कम होना,ये कुछ प्रमुख जोखिम हैं जिनसे 2027 में जिंक की पोजिशनिंग कम हो सकती है। सिटी के एनालिस्ट्स के मुताबिक, कैलेंडर ईयर 2028 में जिंक की कीमत 3,700 डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि मौजूदा स्पॉट प्राइस 3,550 डॉलर है। कंपनी की एट्रिब्यूटेबल EBITDA में सिल्वर का हिस्सा लगभग 40 फीसदी है। इसलिए सिल्वर से होने वाले फायदे मुख्य रूप से मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों में सुधार पर निर्भर करेंगे।

वेदांता शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि शुक्रवार को NSE पर वेंदाता लिमिटेड के शेयर 236.80 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि गुरुवार को 243.70 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, शुरुआती कारोबार में ही ये 4.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 231.85 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गए। इस शेयर ने पिछले एक महीने में लगभग फ्लैट कारोबार किया है, जबकि 6 महीने की अवधि में निवेशकों को 30 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है।