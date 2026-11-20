Vedanta Share Price: शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार, 20 नवंबर को भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। इसी बीच, अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली दिग्गज मेटल कंपनी वेदांता (Vedanta) के शेयरों में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार को वेदांता के शेयरों में यह कमजोर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म Citi की तरफ से शेयर बेचने की सलाह देने और टार्गेट प्राइस में कटौती करने के बाद आई है।

Advertisement

ब्रोकरेज ने घटाया टार्गेट प्राइस सिटी ने आज ही वेदांता लिमिटेड के टार्गेट प्राइस को घटाया है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने अपनी Sell रेटिंग बरकरार भी रखी है। Citi शेयर का प्राइस टारगेट पहले के 235 रुपये से घटाकर 210 रुपये कर दिया है। यह स्ट्रीट पर वेदांता के लिए सबसे कम प्राइस टारगेट है। वेदांता को ट्रैक करने वाले 12 एनालिस्ट्स में सिटी ही अकेली फर्म है जिसने इस शेयर पर Sell रेटिंग दी है। अपने नोट में सिटी ने लिखा है कि उसकी कमोडिटीज टीम 2027 में फिजिकल जिंक मार्केट को लगभग बैलेंस्ड देख रही है। अगले साल जिंक की हाई पोजिशनिंग में नरमी आने का रिस्क ज्यादा है।

सिटी ने बताया क्या हैं जोखिम ब्रोकरेज ने आगे कहा, लंबे समय से जिंक की डिमांड कमजोर रहना, माइनिंग से सप्लाई आसान होना और LME प्रीमियम का शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज के मुकाबले कम होना,ये कुछ प्रमुख जोखिम हैं जिनसे 2027 में जिंक की पोजिशनिंग कम हो सकती है। सिटी के एनालिस्ट्स के मुताबिक, कैलेंडर ईयर 2028 में जिंक की कीमत 3,700 डॉलर रहने का अनुमान है, जबकि मौजूदा स्पॉट प्राइस 3,550 डॉलर है। कंपनी की एट्रिब्यूटेबल EBITDA में सिल्वर का हिस्सा लगभग 40 फीसदी है। इसलिए सिल्वर से होने वाले फायदे मुख्य रूप से मैक्रो इकोनॉमिक स्थितियों में सुधार पर निर्भर करेंगे।

Advertisement

वेदांता शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि शुक्रवार को NSE पर वेंदाता लिमिटेड के शेयर 236.80 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि गुरुवार को 243.70 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, शुरुआती कारोबार में ही ये 4.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 231.85 रुपये के निचले स्तर पर पहुंच गए। इस शेयर ने पिछले एक महीने में लगभग फ्लैट कारोबार किया है, जबकि 6 महीने की अवधि में निवेशकों को 30 प्रतिशत की भारी गिरावट आई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।