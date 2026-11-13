Ventura's Top Picks: HDFC बैंक से मीशो और पेटीएम तक... 2027 के लिए Ventura ने चुने ये 5 स्टॉक, हो सकती है मोटी कमाई

Ventura's Top Picks: शेयर बाजार में अगले साल के निवेश की रणनीति बनाने वाले निवेशकों के लिए ब्रोकरेज फर्म वेंचुरा ने आसान कर दिया है। वेंचुरा ने पांच कंपनियों के शेयरों को अपनी पसंद लिस्ट में शामिल किया है। इनमें एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), पार्क मेडि वर्ल्ड (Park Medi World), वन97 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम (Paytm), एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया (LG Electronics India) और मीशो (Meesho) शामिल हैं।

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वेंचुरा ने इन कंपनियों में कमाई बढ़ने की संभावनाएं, मजबूत बैलेंस शीट और कारोबार के विस्तार को प्रमुख आधार मान रही है। ब्रोकरेज का मानना है कि नए संवत वर्ष में बाजार की व्यापक तेजी के बजाय चुनिंदा कंपनियों के कारोबारी प्रदर्शन पर निवेशकों का ध्यान रहेगा। इस रणनीति में बैंकिंग से लेकर हेल्थकेयर, डिजिटल पेमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और ई-कॉमर्स तक के शेयर शामिल हैं।

संवत 2083 में वेंचुरा के 5 स्टॉक 1. HDFC बैंक वेंचुरा के अनुसार, HDFC बैंक एक ऐसा प्रमुख स्टॉक है जिस पर नजर बनी रहनी चाहिए। इसकी मज़बूत पूंजी स्थिति, अच्छी एसेट क्वालिटी और बेहतर होती बैलेंस-शीट स्ट्रक्चर से बड़ा सहारा मिल सकता है। वेंचुरा का मानना ​​है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन में धीरे-धीरे सुधार, लगातार क्रेडिट ग्रोथ और बेहतर डिपॉजिट जुटाने की क्षमता, बैंक की कमाई में बढ़ोतरी का सपोर्ट मिल सकता है। इस स्टॉक में एक महीने में 12% और तीन महीनों में 10% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, छह महीनों में इसमें 7% की तेजी आई है, लेकिन पिछले एक साल में यह 19% नीचे है।

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2. पार्क मेडी वर्ल्ड वेंचुरा की दूसरी पसंद पार्क मेडि वर्ल्ड है। कंपनी को उत्तर भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग का फायदा मिलने की संभावना है। ब्रोकरेज के मुताबिक, अस्पतालों के विस्तार की योजना, सुपर-स्पेशियलिटी सेवाओं पर बढ़ता जोर और प्रति उपलब्ध बेड से होने वाली आय में सुधार कंपनी की ग्रोथ में इजाफा हो सकता है।

नए अस्पतालों के पूरी क्षमता से काम करने पर कंपनी को परिचालन स्तर पर भी फायदा मिल सकता है। इससे रेवेन्यू बढ़ने के साथ ऑपरेटिंग लीवरेज में सुधार की संभावना है। शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 5 फीसदी की तेजी आई है, लेकिन पिछले तीन महीनों में इसमें 12% की गिरावट देखने को मिली है।

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3. वन97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम) वेंचुरा की तीसरी पसंद वन97 कम्युनिकेशंस यानी पेटीएम है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के लिए अब सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। कारोबार को लगातार मुनाफे और बेहतर कैश फ्लो में बदलना भी महत्वपूर्ण होगा। पेटीएम की ग्रोथ को मर्चेंट मॉनेटाइजेशन, पेमेंट प्रोसेसिंग से बेहतर मार्जिन और वित्तीय सेवाओं के वितरण में विस्तार से मदद मिल सकती है।

कंपनी के मर्चेंट कारोबार से अधिक कमाई और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ने से उसकी आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं। स स्टॉक में एक हफ्ते में 12%, तीन महीनों में 16%, छह महीनों में 71% और पिछले एक साल में 47% की बढ़त आई है। इससे यह वेंचुरा के चुने गए शेयरों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक बन गया है।

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4. LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया वेंचुरा की चौथी पसंद एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी को प्रीमियम प्रोडक्ट की बढ़ती मांग, स्थानीय स्तर पर उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता के विस्तार से फायदा मिल सकता है। कंपनी के लिए घरेलू बाजार में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग में सुधार भी महत्वपूर्ण रहेगा।

इसके अलावा प्रोडक्ट मिक्स में प्रीमियम उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ने से कंपनी की आय और मुनाफे को मजबूती मिल सकती है। शेयर के प्रदर्शन पर नजर डालें तो पिछले एक महीने में इसमें 1% की गिरावट आई है। हालांकि, तीन महीने में यह 10%, छह महीने में 14% और एक साल में 4% चढ़ा है।

5. मीशो वेंचुरा की पांचवीं पसंद मीशो है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी को छोटे शहरों और उन बाजारों में ऑनलाइन खरीदारी बढ़ने का फायदा मिल सकता है, जहां ई-कॉमर्स की पहुंच अभी विकसित हो रही है। मीशो के लिए ऑर्डर की संख्या बढ़ना, कारोबार से बेहतर कमाई करना और डिलीवरी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना महत्वपूर्ण होगा।

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इन क्षेत्रों में सुधार से कंपनी की लंबी अवधि की कमाई की क्षमता मजबूत हो सकती है। शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो पिछले एक हफ्ते में इसमें 6%, तीन महीने में 32% और छह महीने में 34% की तेजी दर्ज की गई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।