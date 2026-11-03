Stock in focus: वीआरएल लॉजिस्टिक्स के शेयरों में आज छप्परफाड़ तेजी, बनाया 52 वीक हाई

Stock Rally: लॉजिस्टिक्स सॉल्युशन देने वाली कंपनी वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के शानदार तिमाही नतीजों ने इसके शेयरों को पंख दे दिए। यह मंगलवार को एनएसई पर शुरुआती कारोबार में ही बंपर बढ़त हासिल करने वाले टॉप 10 शेयरों में शुमार हो गया। वीआरएल लॉजिस्टिक्स के शेयरों ने 12.3 अंक (4.41%) की तेजी के साथ कामकाज शुरू किया और सुबह 9.45 बजे तक 40.40 अंक (14.49%) मजबूत होकर 319.20 रुपये का भाव छू लिया जो बीते 52 सप्ताह का इसका सर्वोच्च स्तर है।
वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने कल, 2 नवंबर को ही अपना तिमाही नतीजा पेश किया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में बीते वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के 804 करोड़ रुपये से 20% अधिक 967 रुपये का रेवेन्यू हासिल किया। इस दौरान कंपनी ने 226 करोड़ रुपये का एबिटडा प्राप्त किया जो Q2FY26 के 158 करोड़ रुपये से 43% ज्यादा है। शुद्ध लाभ के मोर्चे पर तो कंपनी ने कमाल ही कर दिया। इसने जुलाई-सितंबर 2027 तिमाही में 103 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही के 50 करोड़ रुपये के मुकाबले 106% अधिक है।
कंपनी ने बताया कि दूसरी तिमाही में उसकी प्रति शेयर आय 5.89 रुपये रही वार्षिक आधार पर 106% की वृद्धि दर्शाता है। कंपनी का कैशफ्लो भी काफी मजबूत रहा। उसने चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ऑपरेशंस से 416 करोड़ रुपये हासिल किए जो वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में 314 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने बताया कि उस पर कर्ज भी घटकर 337 करोड़ रुपये रह गया है जो मार्च महीने में 440 करोड़ रुपये था। सुबह 9.43 बजे वीआरएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड का कुल मार्केट कैप 5,394 करोड़ रुपये से ज्यादा था।
वीआरएल लॉजिस्टिक्स के शेयरों ने 23 अक्तूबर को बीते एक महीने का निचला स्तर देखा जब इसने 247.55 रुपये का इंट्राडे लो बनाया था। तब से यह शेयर 259 से 285 रुपये के रेंज में ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज इसने सुबह 9.46 बजे तक के कारोबार में 14.49% से भी अधिक उछाल के साथ 319.20 रुपये का स्तर पा लिया। इस तरह, वीआरएल लॉजिस्टिक्स के शेयरों ने आज 52 सप्ताह का नया सर्वोच्च स्तर बना लिया। वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने 2 अप्रैल, 2026 को 225 रुपये के भाव पर फिसलकर अपना 52 वी लो बनाया था।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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