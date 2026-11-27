Waaree Renewable Technologies Ltd Share Price: शेयर मार्केट में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शु्क्रवार, 27 नवंबर को दबाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज सुबह इसके शेयर अपने पिछले बंद भाव से 13 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल दर्ज किया। हालांकि, इस लेवल पर शेयर टिक नहीं पाए और थोड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर आज इसके शेयर 697 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि गुरुवार को 688.10 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, आज बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद ये 13.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 781.50 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। हालांकि, सुबह 10:20 बजे के आसपास इसके शेयर 8.91 फीसदी के उछाल के साथ 749.40 के लेवल पर कामकाज कर रहे थे।
दरअसल, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने एक घरेलू कंपनी से सोलर EPC ऑर्डर हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में दी जानकारी में कहा कि इस ऑर्डर को देने वाली कंपनी में उसके प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों का कोई फायदा शामिल नहीं है। यह डील रिलेटेड पार्टी के लेन-देन में भी नहीं आता है। इससे पहले 7 नवंबर को कंपनी को एक बड़े स्वतंत्र बिजली उत्पादक (IPP) से 285 मेगावाट पीक क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट के ईपीसी काम का ठेका मिला था। उससे पहले कंपनी को 360 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट के पांच साल के ऑपरेशन और मेंटनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था।
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राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।
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