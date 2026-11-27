Waaree Renewable Technologies Ltd Share Price: शेयर मार्केट में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शु्क्रवार, 27 नवंबर को दबाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। आज सुबह इसके शेयर अपने पिछले बंद भाव से 13 प्रतिशत से ज्यादा का उछाल दर्ज किया। हालांकि, इस लेवल पर शेयर टिक नहीं पाए और थोड़ी मुनाफावसूली देखने को मिली।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर आज इसके शेयर 697 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि गुरुवार को 688.10 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, आज बाजार खुलने के कुछ ही देर बाद ये 13.57 प्रतिशत की बढ़त के साथ 781.50 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। हालांकि, सुबह 10:20 बजे के आसपास इसके शेयर 8.91 फीसदी के उछाल के साथ 749.40 के लेवल पर कामकाज कर रहे थे।
दरअसल, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज ने एक घरेलू कंपनी से सोलर EPC ऑर्डर हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल ईयर 2027-28 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज में दी जानकारी में कहा कि इस ऑर्डर को देने वाली कंपनी में उसके प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों का कोई फायदा शामिल नहीं है। यह डील रिलेटेड पार्टी के लेन-देन में भी नहीं आता है। इससे पहले 7 नवंबर को कंपनी को एक बड़े स्वतंत्र बिजली उत्पादक (IPP) से 285 मेगावाट पीक क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट के ईपीसी काम का ठेका मिला था। उससे पहले कंपनी को 360 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट के पांच साल के ऑपरेशन और मेंटनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था।
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