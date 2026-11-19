Watrana Rentals IPO GMP: अगर आप भी आईपीओ में निवेश करते हैं, तो एक बड़ा आईपीओ आज निवेश के लिए खुल गया है। Watrana Rentals अपना SME IPO लेकर आई है। कंपनी का यह इश्यू 19 नवंबर, गुरुवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है और निवेशक इसमें 23 नवंबर तक बोली लगा सकेंगे। आज इस आईपीओ के खुलते ही इसका जीएमपी चर्चा में आ गया है। आइए जानते हैं इस आईपीओ में निवेश करने के लिए कितने रुपये की जरूरत होगी और आज के जीएमपी के अनुसार हर निवेशक को कितना फायदा हो सकता है।
Watrana Rentals IPO का आईपीओ निवेशकों के लिए 19 नवंबर को खुल गया है। अगर इसके प्राइस बैंड की बात करें, तो कंपनी इसकी कीमत 232-245 रुपये प्रति शेयर रखी है। वहीं इस कंपनी के शेयर NSE पर 27 नवंबर को लिस्ट हो सकते हैं।
|इवेंट
|तारीख
|IPO खुलने की तारीख
|19 नवंबर 2026
|IPO बंद होने की तारीख
|23 नवंबर 2026
|अलॉटमेंट की संभावित तारीख
|25 नवंबर 2026
|लिस्टिंग की संभावित तारीख
|27 नवंबर 2026
|कुल इश्यू साइज
|120.10 करोड़ रुपये
|शेयरों की संख्या
|49.02 लाख
|एक्सचेंज
|NSE SME
Watrana Rentals आईपीओ के जीएमपी ने आज लंबी छलांग मारी है। आज सुबह 11 बजे IPO Watch पर इसका जीएमपी 62 रुपये चल रहा था। इसके अनुसार निवेशकों को मोटा मुनाफा हो सकता है। हालांकि, जीएमपी सिर्फ एक संकेत है। इसे रियल मुनाफा नहीं माना जा सकता है।
Watrana Rentals ने आईपीओ में एक लॉट में 600 शेयर शामिल हैं।अपर प्राइस बैंड 245 रुपये के हिसाब से एक लॉट की कीमत 1,47,000 रुपये होती है। निवेशकों को कम से कम दो लॉट यानी 1,200 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। इस तरह न्यूनतम निवेश 2,94,000 रुपये बैठता है।
|निवेशक कैटेगरी
|शेयरों की संख्या
|निवेश राशि
|Individual Investor
|1,200
|2,94,000 रुपये
|SHNI न्यूनतम
|1,800
|4,41,000 रुपये
|SHNI अधिकतम
|3,600
|8,82,000 रुपये
|B-HNI न्यूनतम
|4,200
|10,29,000 रुपये
|निवेशक कैटेगरी
|शेयर
|निवेश राशि
|संभावित मुनाफा
|Individual Investor
|1,200
|2,94,000 रुपये
|74,400 रुपये
|SHNI न्यूनतम
|1,800
|4,41,000 रुपये
|1,11,600 रुपये
|SHNI अधिकतम
|3,600
|8,82,000 रुपये
|2,23,200 रुपये
|B-HNI न्यूनतम
|4,200
|10,29,000 रुपये
|2,60,400 रुपये
बता दें कि अगर कोई व्यक्तिगत निवेशक इस आईपीओ में दो लॉट यानी 1,200 शेयरों के लिए आवेदन करता है और उसे सभी शेयरों का अलॉटमेंट मिल जाता है, तो उसका कुल निवेश 2,94,000 रुपये होगा। वहीं अगर आज के जीएमपी के अनुसार लिस्टिंग होती है, तो उसे 74,400 का संभावित मुनाफा हो सकता है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।