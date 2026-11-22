WeWork India Share Price: शेयर बाजार में कई बार अच्छी तेजी के बाद निवेशक मुनाफावसूली का मौका तलाशने लगते हैं, लेकिन कुछ शेयरों पर ब्रोकरेज की नजर लंबी अवधि की कारोबारी संभावनाओं पर टिकी रहती है। ऐसे ही वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट (WeWork India Management) शेयर है। इस शेयर ने पिछले 6 महीने में 40 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस पर ICICI Direct ने कहा है कि इसमें भविष्य में अभी और तेजी आएगी। यानी तेजी का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रोकरेज फर्म ने शेयर पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है और ₹933 का टारगेट प्राइस दिया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को शेयर BSE पर ₹683.30 पर बंद हुआ था। इस भाव के मुकाबले ब्रोकरेज का टारगेट करीब 36.5% फीसदी है। फर्म ने अनुमान जताया है कि कंपनी के विस्तार की योजना, प्रीमियम फ्लेक्स ऑफिस की मांग और आने वाले वर्षों में कमाई बढ़ने से शेयर में तेजी आएगी।
ICICI Securities ने WeWork India Management पर अपनी BUY रेटिंग दोहराई है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹933 रखा है। यह लक्ष्य मार्च 2028 के अनुमानित EV/EBITDA के 15 गुना मूल्यांकन के आधार पर तय किया गया है। शुक्रवार को शेयर 1.60% गिरकर ₹683.30 पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब ₹9,497.10 करोड़ था। बीते छह महीनों में शेयर ने करीब 40.16% का रिटर्न दिया है।
हालांकि, हालिया कारोबारी रुझान कुछ कमजोर रहा है। एक हफ्ते में शेयर 1.52% और एक महीने में 2.86% नीचे आया है। इससे पहले 6 अगस्त 2026 को इस शेयर ने ₹794.20 का 52 हफ्ते का हाई लेवल छुआ था। वहीं, 30 मार्च 2026 को शेयर ₹419.60 के 52 हफ्ते के निचले स्तर पर था।
ICICI Securities के मुताबिक, प्रीमियम फ्लेक्स स्पेस की मांग बनी हुई है। इसी को देखते हुए WeWork India मध्यम अवधि में अपना कुल परिचालन क्षेत्र बढ़ाकर 1.3 करोड़ वर्ग फुट (msf) तक करना चाहती है। सितंबर 2026 तक कंपनी के पास करीब 98 लाख वर्ग फुट का परिचालन क्षेत्र और 1,45,300 से अधिक डेस्क थे। कंपनी की योजना मार्च 2027 तक परिचालन क्षेत्र को बढ़ाकर 1,03 करोड़ वर्ग फुट करने की है।
|Parameter
|Details
|Company
|WeWork India Management
|Friday's Closing Price
|₹683.30
|ICICI Direct's Target Price
|₹933
|Potential Upside
|Around 36.5%
|Six-Month Return
|Around 40.16%
|52-Week High
|₹794.20
|52-Week Low
|₹419.60
|Brokerage Recommendation
|BUY
इस विस्तार के तहत वित्त वर्ष 2027 में 28,000 से अधिक नए डेस्क जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद कंपनी की योजना परिचालन क्षेत्र को 1.3 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंचाने की है। ब्रोकरेज का मानना है कि क्षमता में इस बढ़ोतरी से कंपनी की आय और परिचालन मुनाफे में इजाफा हो सकता है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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