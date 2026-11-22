WeWork India Share Price: शेयर बाजार में कई बार अच्छी तेजी के बाद निवेशक मुनाफावसूली का मौका तलाशने लगते हैं, लेकिन कुछ शेयरों पर ब्रोकरेज की नजर लंबी अवधि की कारोबारी संभावनाओं पर टिकी रहती है। ऐसे ही वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट (WeWork India Management) शेयर है। इस शेयर ने पिछले 6 महीने में 40 फीसदी का रिटर्न दिया है। इस पर ICICI Direct ने कहा है कि इसमें भविष्य में अभी और तेजी आएगी। यानी तेजी का सिलसिला जारी रहेगा।
ब्रोकरेज फर्म ने शेयर पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है और ₹933 का टारगेट प्राइस दिया है। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को शेयर BSE पर ₹683.30 पर बंद हुआ था। इस भाव के मुकाबले ब्रोकरेज का टारगेट करीब 36.5% फीसदी है। फर्म ने अनुमान जताया है कि कंपनी के विस्तार की योजना, प्रीमियम फ्लेक्स ऑफिस की मांग और आने वाले वर्षों में कमाई बढ़ने से शेयर में तेजी आएगी।
ICICI Securities ने WeWork India Management पर अपनी BUY रेटिंग दोहराई है। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹933 रखा है। यह लक्ष्य मार्च 2028 के अनुमानित EV/EBITDA के 15 गुना मूल्यांकन के आधार पर तय किया गया है। शुक्रवार को शेयर 1.60% गिरकर ₹683.30 पर बंद हुआ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब ₹9,497.10 करोड़ था। बीते छह महीनों में शेयर ने करीब 40.16% का रिटर्न दिया है।
हालांकि, हालिया कारोबारी रुझान कुछ कमजोर रहा है। एक हफ्ते में शेयर 1.52% और एक महीने में 2.86% नीचे आया है। इससे पहले 6 अगस्त 2026 को इस शेयर ने ₹794.20 का 52 हफ्ते का हाई लेवल छुआ था। वहीं, 30 मार्च 2026 को शेयर ₹419.60 के 52 हफ्ते के निचले स्तर पर था।
ICICI Securities के मुताबिक, प्रीमियम फ्लेक्स स्पेस की मांग बनी हुई है। इसी को देखते हुए WeWork India मध्यम अवधि में अपना कुल परिचालन क्षेत्र बढ़ाकर 1.3 करोड़ वर्ग फुट (msf) तक करना चाहती है। सितंबर 2026 तक कंपनी के पास करीब 98 लाख वर्ग फुट का परिचालन क्षेत्र और 1,45,300 से अधिक डेस्क थे। कंपनी की योजना मार्च 2027 तक परिचालन क्षेत्र को बढ़ाकर 1,03 करोड़ वर्ग फुट करने की है।
|Parameter
|Details
|Company
|WeWork India Management
|Friday's Closing Price
|₹683.30
|ICICI Direct's Target Price
|₹933
|Potential Upside
|Around 36.5%
|Six-Month Return
|Around 40.16%
|52-Week High
|₹794.20
|52-Week Low
|₹419.60
|Brokerage Recommendation
|BUY
इस विस्तार के तहत वित्त वर्ष 2027 में 28,000 से अधिक नए डेस्क जोड़ने का लक्ष्य है। इसके बाद कंपनी की योजना परिचालन क्षेत्र को 1.3 करोड़ वर्ग फुट तक पहुंचाने की है। ब्रोकरेज का मानना है कि क्षमता में इस बढ़ोतरी से कंपनी की आय और परिचालन मुनाफे में इजाफा हो सकता है।
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