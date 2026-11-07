Stock Market Outlook: संवत 2083 में कौन से सेक्टर चमकेंगे? बैंकिंग, IT, FMCG या ऑटो, एक्सपर्ट की राय

Best Stocks for Samvat 2083: भारतीय शेयर बाजार के निवेशकों के लिए काफी खास होता है। इस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग में निवेशक शेयरों में इनवेस्ट करते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग से पहले कई ब्रोकरेज फर्म ने संवत 2083 के लिए शेयरों की लिस्ट जारी की है। ब्रोकरेज फर्म के अनुसार संवत 2083 में कमाई के नए अवसर बन सकते हैं। पिछले संवत में वैश्विक चुनौतियों, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और रुपये में कमजोरी के चलते बाजार में दबाव देखने को मिला। हालांकि, अब कंपनियों की मजबूत अर्निंग ग्रोथ और घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती से बाजार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

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एक्सिस सिक्योरिटीज के उत्तम कुमार का मानना है कि आने वाले समय में बाजार को आगे बढ़ाने में कंपनियों की कमाई अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने संवत 2083 के लिए बैंकिंग, हेल्थकेयर, FMCG, मेटल, IT और ऑटो सेक्टर में निवेश के अवसरों पर अपनी राय साझा की है।

कैसे आएगी बाजार में मजबूती? ET Now Swadesh के खास कार्यक्रम में एक्सिस सिक्योरिटीज के उत्तम कुमार ने कहा कि पिछले संवत में निफ्टी, मिडकैप और स्मॉलकैप समेत प्रमुख इंडेक्स में करेक्शन देखने को मिला था।हालांकि, अब बाजार की तस्वीर धीरे-धीरे बदलती नजर आ रही है। उत्तम कुमार के मुताबिक, निफ्टी कंपनियों ने दूसरी तिमाही में 20% से अधिक की अर्निंग ग्रोथ दर्ज की है। उनका मानना है कि आने वाले समय में अगर कंपनियों की कमाई में इसी तरह की वृद्धि जारी रहती है, तो संवत 2083 बाजार के लिए बेहतर साबित हो सकता है। उन्होंने घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती, GDP ग्रोथ, एक्सपोर्ट में डबल डिजिट की वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन के बेहतर प्रदर्शन को भी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत बताया है।

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बैंकिंग सेक्टर में इन शेयरों पर नजर उत्तम कुमार ने संवत 2083 के लिए बैंकिंग सेक्टर को अपनी प्रमुख पसंद बताया है। उनके अनुसार, बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ करीब 19% के आसपास रही है। छोटी और बड़ी दोनों तरह की बैंकों ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं और उनका गाइडेंस भी मजबूत रहा है। हालांकि, आने वाली कुछ तिमाहियों में नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन यह बैंकों के लिए मैनेजेबल रहने की उम्मीद है।

बैंकिंग सेक्टर में उत्तम कुमार की पसंद:

ICICI Bank

Kotak Mahindra Bank

DCB Bank

City Union Bank (CUB) उनका मानना है कि बैंकिंग सेक्टर में आगे भी अर्निंग ग्रोथ के अच्छे अवसर बन सकते हैं।

हेल्थकेयर सेक्टर में भी कमाई के मौके बैंकिंग के अलावा हेल्थकेयर सेक्टर भी उत्तम कुमार के रडार पर है। बीमारियों की बढ़ती संख्या और प्रिवेंटिव हेल्थकेयर पर लोगों के बढ़ते फोकस से इस क्षेत्र की कंपनियों को फायदा मिल सकता है। हेल्थकेयर सेक्टर में उन्होंने इन कंपनियों पर नजर रखी हुई है।

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Dr. Lal PathLabs

Vijaya Diagnostic Centre

NephroCare उनके मुताबिक, हेल्थकेयर कंपनियों में आने वाले समय में कमाई के बेहतर अवसर दिखाई दे रहे हैं।

FMGC, IT और मेटल सेक्टर में इन शेयरों पर नजर

सेक्टर एक्सपर्ट की पसंद निवेश की वजह FMCG Nestle India अच्छे नतीजे, शेयर में करेक्शन के बाद बेहतर जोखिम-रिवॉर्ड मेटल Hindalco Industries एक्सपर्ट की दिवाली पिक मेटल APL Apollo Tubes स्ट्रक्चरल स्टील ट्यूब्स में मजबूत स्थिति, कैपेसिटी एक्सपेंशन और बेहतर गाइडेंस IT Coforge मजबूत बैलेंस शीट, AI इम्प्लीमेंटेशन से अवसर, दिवाली पिक IT LTIMindtree मिडकैप IT सेक्टर में पसंद IT Persistent Systems AI और IT सर्विसेज में संभावित कमाई के अवसर ऑटो Eicher Motors प्रीमियमाइजेशन की बढ़ती मांग ऑटो Ashok Leyland LCV और SCV सेगमेंट में 25% से अधिक ग्रोथ ऑटो एनसिलरी Sansera Engineering एक्सपर्ट की पसंद ऑटो एनसिलरी Minda Corporation एक्सपर्ट की पसंद ऑटो एनसिलरी Indus Technologies एक्सपर्ट की पसंद

उत्तम कुमार की राय के मुताबिक, संवत 2083 में निवेशकों के लिए बैंकिंग, हेल्थकेयर, FMCG, मेटल, IT और ऑटो सेक्टर में अवसर बन सकते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।