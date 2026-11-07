कौन हैं अंगन गुहा? Wipro में उनकी वापसी क्यों है अहम, जानिए पूरा करियर और नई जिम्मेदारी

Wipro Angan Guha Appointment: आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी Wipro ने अपने अमेरिकी कारोबार को मजबूत करने के लिए अंगन गुहा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी ने उन्हें Americas 2 Strategic मार्केट यूनिट का प्रेसिडेंट और CEO नियुक्त किया है। वो 8 दिसंबर 2026 से इस पद पर काम शुरू करेंगे। करीब तीन दशक तक Wipro में काम कर चुके गुहा की कंपनी में वापसी ऐसे समय में हुई है, जब आईटी सेक्टर में AI का प्रभाव बढ़ रहा है और अमेरिकी ग्राहकों के टेक्नोलॉजी खर्च में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस नियुक्ति के साथ एक बार फिर अंगन गुहा सुर्खियों में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि उनके करियर के बारे में और Wipro के लिए उनकी वापसी क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
अंगन गुहा टेक्नोलॉजी और बिजनेस सेक्टर के अनुभवी लीडर हैं। Wipro के अनुसार, उन्हें 3 दशक से अधिक का अनुभव है। उन्होंने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, यूटिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में कारोबार की ग्रोथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े काम किए हैं।अंगन गुहा की शुरुआती पढ़ाई G.D. Somani Memorial School से हुई। इसके बाद उन्होंने Savitribai Phule Pune University से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उन्होंने University of Chicago Booth School of Business से मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया है।शुरुआती दौर में उन्होंने Decibels Electronics में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम किया। इसके बाद 1994 में वो Wipro से जुड़े।
अंगन गुहा ने Wipro में अपने करियर की शुरुआत अकाउंट मैनेजर के रूप में की थी। इसके बाद उन्होंने कंपनी में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। करीब 28 साल के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में नेतृत्व की जिम्मेदारियां संभालीं। वो आगे चलकर Wipro के Americas 2 बिजनेस यूनिट के CEO बने।
इसके अलावा उन्होंने कंपनी की Group Executive Council और Executive Board में भी काम किया। Wipro में उनका लंबा अनुभव उन्हें कंपनी की कारोबारी रणनीति, ग्राहकों की जरूरतों और वैश्विक बाजार की चुनौतियों को समझने में मदद करता है।दिसंबर 2022 में Guha ने Wipro छोड़कर Birlasoft का रुख किया। यहां उन्हें CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। अब करीब चार साल बाद वो फिर Wipro में लौट रहे हैं।
आईटी इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से कारोबार का हिस्सा बन रहा है। कंपनियां AI आधारित सेवाओं, ऑटोमेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर अधिक ध्यान दे रही हैं। Wipro के लिए भी ये बदलाव खास है। कंपनी को अपने ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुसार टेक्नोलॉजी सेवाओं को विकसित करना होगा।