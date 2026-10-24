Who is Avadhut Sathe: कौन हैं अवधूत साठे? लौटाने होंगे ₹546 करोड़, जानिए SEBI की कार्रवाई से क्यों मचा हड़कंप

Avadhut Sathe Trading Academy: शेयर बाजार में ट्रेडिंग सीखने और उससे कमाई करने की चाह रखने वाले लोगों के बीच अवधूत साठे एक जाना-पहचाना नाम हैं। हालांकि, अब अवधूत साठे और उनकी एकेडमी को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। SEBI ने अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी से जुड़े मामले में 546 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम लौटाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले में जुर्माना भी लगाया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर अवधूत साठे कौन हैं, उनकी ट्रेडिंग एकेडमी पर क्या आरोप लगे हैं?
अवधूत साठे ट्रेडिंग ट्रेनर के तौर पर जाने जाते हैं। वो अपनी एकेडमी के जरिए लोगों को शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की जानकारी देते हैं। उनके करियर की शुरुआत सॉफ्टवेयर क्षेत्र से हुई थी। हालांकि, बाद में उन्होंने ट्रेडिंग और इससे जुड़ी ट्रेनिंग के क्षेत्र में काम करना शुरू किया। अवधूत साठे का नाम उन लोगों के बीच चर्चा में रहता है, जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। हालांकि, अब SEBI की कार्रवाई के बाद अवधूत साठे और उनकी एकेडमी चर्चा में हैं। ये मामला कथित तौर पर पंजीकरण के बिना निवेश की सलाह देने से जुड़ा है।
SEBI ने अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी के खिलाफ कथित तौर पर बिना जरूरी रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह और रिसर्च सेवाएं देने के मामले में कार्रवाई की। सेबी की जांच में एकेडमी की गतिविधियों पर सवाल उठे कि क्या उनके कार्यक्रम केवल शेयर बाजार की ट्रेनिंग तक सीमित थे या उनमें शेयर खरीदने-बेचने से जुड़ी सलाह भी दी जा रही थी?
SEBI के मुताबिक, निवेश सलाह और रिसर्च सेवाएं देने के लिए निर्धारित नियमों और पंजीकरण संबंधी शर्तों का पालन करना जरूरी है। इसी मामले में नियामक ने 546 करोड़ रुपये से अधिक की रकम लौटाने का आदेश दिया। ये रकम एकेडमी से जुड़ी फीस और उन सेवाओं से प्राप्त राशि से संबंधित है, जिन पर SEBI ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा सेबी ने गौरी अवधूत साठे पर ₹1.5 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है और उन्हें छह महीने तक बाजार में कारोबार करने से प्रतिबंधित किया है।
|किस पर जुर्माना लगा
|जुर्माने की राशि
|अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी
|₹6 करोड़
|अवधूत साठे
|₹4 करोड़
|गौरी अवधूत साठे
|₹1.5 करोड़
|कुल जुर्माना
|₹11.5 करोड़
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।