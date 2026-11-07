Sunil DSouza vs Noel Tata: सुनील डिसूजा या नोएल टाटा... कौन ज्यादा पढ़ा लिखा? Voltas के नए चेयरमैन की डिग्री जानिए

Who is Sunil D’Souza: टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नोएल टाटा कंपनी के चेयरमैन के पद से रिटायर होने वाला है। उनकी जगह अब कंपनी के चेयरमैन की जिम्मेदारी सुनील डिसूजा के कंधे पर आने वाली है। 12 नवंबर से वो वोल्टास के चेयरमैन पद संभालने वाले हैं। आइए जानते हैं कौन हैं सुनील डिसूजा और वो कितने पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा कि आखिर नोएल टाटा वोल्टास के चेयरमैन के पद को क्यों छोड़ रहे हैं।
सुनील एलारिक डिसूजा टाटा ग्रुप के अनुभवी बिजनेस लीडर्स में शामिल हैं। अभी वो Tata Consumer Products के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के पद पर कार्यरत हैं। 12 नवंबर से सुनील डिसूजा वोल्टास के चेयरमैन का पद संभालेंगे। बता दें कि उनके पास FMCG, सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट का लंबा अनुभव है।
इससे पहले वो PepsiCo में करीब 15 साल तक काम कर चुके हैं और उन्हें भारत के अलावा एशियाई बाजारों में भी काम करने का अनुभव है। सुनील डिसूजा ने अपने करियर की शुरुआत Hindustan Unilever से की थी। इसके बाद Siemens में सर्विस इंजीनियर के रूप में भी काम किया है।
वोल्टास के नए चेयरमैन बनने वाले सुनील डिसूजा ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान IIM कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) किया। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की शिक्षा के साथ सुनील डिसूजा ने कॉरपोरेट जगत में अपनी मजबूत पहचान बनाई है।
नोएल टाटा वोल्टास के चेयरमैन की कुर्सी इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि 12 नवंबर 2026 को वो 70 साल के हो जाएंगे। टाटा समूह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिटायरमेंट पॉलिसी के अनुसार, नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए 70 साल की उम्र पूरी होने पर पद छोड़ने का नियम है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नहीं रह सकते हैं।
|शिक्षा
|सुनील डिसूजा
|नोएल टाटा
|ग्रेजुएशन
|इंजीनियरिंग
|इकोनॉमिक्स
|संस्थान
|इंजीनियरिंग की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से बताई गई है
|University of Sussex, UK
|मैनेजमेंट शिक्षा
|IIM Calcutta से PGDM
|INSEAD से International Executive Programme
|अतिरिक्त योग्यता
|इंजीनियरिंग + मैनेजमेंट
|इकोनॉमिक्स + मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
Catch all the Business News, Market News, Breaking News Events and Latest News Updates on Live Mint. Download The Mint News App to get Daily Market Updates.
Oops! Looks like you have exceeded the limit to bookmark the image. Remove some to bookmark this image.