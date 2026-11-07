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Sunil DSouza vs Noel Tata: सुनील डिसूजा या नोएल टाटा... कौन ज्यादा पढ़ा लिखा? Voltas के नए चेयरमैन की डिग्री जानिए

Why is Noel Tata stepping Down: टाटा समूह के अनुभवी कारोबारी सुनील डिसूजा 12 नवंबर से वोल्टास के चेयरमैन का पद संभालेंगे। वो फिलहाल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के एमडी और सीईओ हैं। आइए जानते हैं कि नोएल टाटा चेयरमैन की कुर्सी क्यों छोड़ रहे हैं।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड7 Nov 2026, 04:00 PM IST
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सुनील डिसूजा बनेंगे वोल्टास के नए चेयरमैन
सुनील डिसूजा बनेंगे वोल्टास के नए चेयरमैन
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Who is Sunil D’Souza: टाटा ग्रुप की कंपनी वोल्टास में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नोएल टाटा कंपनी के चेयरमैन के पद से रिटायर होने वाला है। उनकी जगह अब कंपनी के चेयरमैन की जिम्मेदारी सुनील डिसूजा के कंधे पर आने वाली है। 12 नवंबर से वो वोल्टास के चेयरमैन पद संभालने वाले हैं। आइए जानते हैं कौन हैं सुनील डिसूजा और वो कितने पढ़े लिखे हैं। इसके अलावा कि आखिर नोएल टाटा वोल्टास के चेयरमैन के पद को क्यों छोड़ रहे हैं।

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कौन हैं वोल्टास के नए चेयरमैन सुनील डिसूजा?

सुनील एलारिक डिसूजा टाटा ग्रुप के अनुभवी बिजनेस लीडर्स में शामिल हैं। अभी वो Tata Consumer Products के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के पद पर कार्यरत हैं। 12 नवंबर से सुनील डिसूजा वोल्टास के चेयरमैन का पद संभालेंगे। बता दें कि उनके पास FMCG, सेल्स, मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट का लंबा अनुभव है।

इससे पहले वो PepsiCo में करीब 15 साल तक काम कर चुके हैं और उन्हें भारत के अलावा एशियाई बाजारों में भी काम करने का अनुभव है। सुनील डिसूजा ने अपने करियर की शुरुआत Hindustan Unilever से की थी। इसके बाद Siemens में सर्विस इंजीनियर के रूप में भी काम किया है।

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कितने पढ़े-लिखे हैं सुनील डिसूजा?

वोल्टास के नए चेयरमैन बनने वाले सुनील डिसूजा ने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थान IIM कलकत्ता से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) किया। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की शिक्षा के साथ सुनील डिसूजा ने कॉरपोरेट जगत में अपनी मजबूत पहचान बनाई है।

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नोएल टाटा क्यों छोड़ रहे चेयरमैन की कुर्सी?

नोएल टाटा वोल्टास के चेयरमैन की कुर्सी इसलिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि 12 नवंबर 2026 को वो 70 साल के हो जाएंगे। टाटा समूह की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रिटायरमेंट पॉलिसी के अनुसार, नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए 70 साल की उम्र पूरी होने पर पद छोड़ने का नियम है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भी 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर नहीं रह सकते हैं।

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सुनील डिसूजा या नोएल टाटा, किसकी डिग्री ज्यादा मजबूत?

शिक्षासुनील डिसूजानोएल टाटा
ग्रेजुएशनइंजीनियरिंगइकोनॉमिक्स
संस्थानइंजीनियरिंग की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से बताई गई हैUniversity of Sussex, UK
मैनेजमेंट शिक्षाIIM Calcutta से PGDMINSEAD से International Executive Programme
अतिरिक्त योग्यताइंजीनियरिंग + मैनेजमेंटइकोनॉमिक्स + मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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