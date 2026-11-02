Loan Terms: मोटी कमाई और तगड़े क्रेडिट स्कोर, फिर भी नहीं मिला लोन? जानिए किन बातों से बिदक सकता है बैंक

Bank Loan Rules: लोन के लिए क्रेडिट स्कोर का क्या महत्व होता है, इस पर तरह-तरह से जानकारियां दी जाती हैं। फिर यह भी बताया जाता है कि कितना लोन मिलेगा या मिलेगा कि भी नहीं, यह आपकी आमदनी पर भी निर्भर करता है। लेकिन अगर आप दोनों मोर्चों पर मजबूत हैं, फिर भी लोन नहीं मिले तो? आप सोच सकते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई है कि ऐसा हो सकता है।

सिर्फ क्रेडिट स्कोर और सैलरी काफी नहीं क्यों? क्योंकि बैंक लोन देते वक्त सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी कमाई नहीं देखते, इनके सिवा भी कई बातों पर गौर करते हैं। आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से मोर्चे हैं जहां कमजोर पड़ने पर तगड़े क्रेडिट स्कोर और मोटी कमाई का बैकअप भी काम नहीं आ सकता है, और तब आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है।

इन वजहों से लोन अप्लिकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं बैंक पहले से ही ज्यादा ईएमआई: आमदनी तो अच्छी है, क्रेडिट स्कोर भी ठीक है, लेकिन पहले से ही कई लोन हैं और ईएमआई में मोटी रकम जा रही है तो आपका लोन ऐप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकता है।

आमदनी का जरिया स्थायी नहीं: आप अभी तो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है तो लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। ध्यान रहे कि बैंक कंपनियों की भी रेटिंग देते हैं। अगर आपकी कंपनी की रेटिंग खराब रही तो लोन मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं।

बार-बार बदल रहे हैं जॉब: अगर आप तुरंत-तुरंत जॉब बदलते हैं और आपका कहीं लंबे समय तक टिकने का रिकॉर्ड नहीं है तो भी बैंक आपका आवेदन ठुकरा सकता है।

अगर नया-नया है जॉब: अगर आपने पहली बार जॉब जॉइन की है या फिर जॉब चेंज किए बहुत कम समय हुआ है तो भी बैंक कुछ महीनों के लिए आपको लोन देने से कतरा सकता है।

प्रॉपर्टी संबंधी समस्या: अगर आपने बैंक से होम लोन मांगा है, लेकिन संबंधित प्रॉपर्टी में दिक्कत है तो लोन रुक सकता है। मान लीजिए कि प्रॉपर्टी के प्रॉपर डॉक्युमेंट्स नहीं हैं, कोई कानूनी बाधा है या प्रॉजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिला है तो बैंक इसे प्रॉपर्टी की समस्या मानकर लोन रिजेक्ट कर सकता है।

आमदनी के प्रकार: बैंक सिर्फ सैलरी पर नहीं, बल्कि सैलरी कंपोनेंट्स पर भी ध्यान देते हैं। सैलरी में वेरिएबल, बोनस, इंसेटिव आदि का हिस्सा ज्यादा है तो बैंक आपको लोन देने से सहम सकते हैं क्योंकि ये सभी रेग्युलर इनकम नहीं माने जाते।

क्या करें कि पास हो जाए लोन? अब तक तो आप समझ चुके हैं कि अच्छी सैलरी और अच्छा क्रेडिट स्कोर रहने भर से बैंक आपको लोन दे दे, इसकी गारंटी नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि आप अभी चल रही ईएमआई को मैनेज करें। अगर ईएमआई ज्यादा है तो कुछ महीने रुक जाएं ताकि कोई ईएमआई खत्म हो जाए। तब तक क्रेडिट स्कोर में कमजोरी है, तो वह भी दूर हो सकती है। अगर होम लोन ले रहे हैं तो प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज और अन्य जरूरी जानकारियां अच्छे से जुटा लें। कुल मिलाकर, ये जान लीजिए कि बैंक सिर्फ इतना गारंटी करना चाहता है कि आपको दिया लोन फंसेगा नहीं। अगर आपने बैंक को यह भरोसा दिलाने में कामयाबी पा ली तो लोन मिल जाएगा।