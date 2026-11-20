Whirlpool Reduce Rating: व्हर्लपूल ऑफ इंडिया (Whirlpool of India) के शेयर में 20 नवंबर को गिरावट देखी गई। आज 12 बजे कंपनी के शेयर 822 पर कारोबार कर रहे है, जबकि 19 नवंबर को शेयर 829 के करीब बंद हुए थे। शेयर में आ रही गिरावट के बीच ब्रोकरेज फर्म ICICI Securities ने कंपनी के शेयर पर अपनी REDUCE रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने इसके लिए ₹758 का टारगेट प्राइस दिया है। यानी मौजूदा शेयर भाव के मुकाबले ब्रोकरेज को इसमें करीब 9% की गिरावट की आशंका है।
20 नवंबर 2026 को NSE पर Whirlpool of India का शेयर सुबह 9:21 बजे ₹832.65 पर कारोबार कर रहा था। यह पिछले बंद भाव ₹830.30 के मुकाबले करीब 0.28% की तेजी थी, लेकिन दिन होते- होते ये गिरकर 822 पर आ गया है। शेयर का 52 हफ्ते का उच्च स्तर ₹1,216.40 और निचला स्तर ₹706 रहा है। इससे पता चलता है कि स्टॉक अपने साल के ऊपरी स्तर से काफी नीचे कारोबार कर रहा है।
ICICI Securities की 20 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, Whirlpool of India प्रीमियम प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट लॉन्च और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर फोकस कर रही है। इसके बावजूद कंपनी की कमाई और मार्जिन में जल्द सुधार की उम्मीद कम है।
ICICI Securities का कहना है कि कंपनी ने कीमतों में बढ़ोतरी जरूर की है, लेकिन इससे लागत में आई पूरी तेजी की भरपाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में निकट अवधि में कंपनी के मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है। वहीं कंपनी ने बढ़ती लागत का असर कम करने के लिए साल 2026 में दो बार अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में इजाफा किया है। अप्रैल-मई 2026 में करीब 5% की कीमत बढ़ाई गई थी। इसके बाद नवंबर 2026 में फिर करीब 5% की बढ़ोतरी की गई। इस तरह कंपनी अब तक कुल लगभग 10% की कीमतें बढ़ा चुकी है। हालांकि, ICICI Securities के मुताबिक, ये बढ़ोतरी भी पूरी लागत की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।
Whirlpool of India के लिए फिलहाल तस्वीर मिली-जुली नजर आ रही है। एक तरफ कंपनी प्रीमियम प्रोडक्ट्स के जरिए बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती लागत के कारण कंपनी के मार्जिन में सुधार की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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