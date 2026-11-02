Stock Rally: इंजीनियर्स इंडिया के शेयरों में आज तेज उछाल, 15% की बढ़त का कारण जानिए

Engineers India Stock Today: शानदार तिमाही नतीजों के दम पर आज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में बड़ी उछाल आई है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी का शेयर 8.25 अंक (3.27%) की तेजी के साथ खुला और सुबह 11.33 बजे तक के कारोबार में इसने 36.6 अंक (14.53%) की बढ़त हासिल कर 288.45 का इंट्राडे हाई बना लिया।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है। स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी का राजस्व 802.36 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही (Q1 FY27) के 80,0.86 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 179.75 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जिसमें पिछली तिमाही के 108.59 करोड़ रुपये की तुलना में 65.5% की शानदार वृद्धि देखी गई। इस दौरान कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) 3.20 रुपये रही। इंजीनियर्स इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति शेयर पर 1.50 रुपये का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है।
वहीं, कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर परिचालन राजस्व 824.19 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस दौरान समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर 196.67 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछली तिमाही के 157.93 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 63.48 करोड़ रुपये से काफी बेहतर है। समेकित ईपीएस 3.50 रुपये रहा। कंपनी को कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सेक्शन से 594.38 करोड़ रुपये का एकल राजस्व जबकि 616.22 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व हासिल हुआ। वहीं टर्नकी (Turnkey) प्रोजेक्ट्स से 207.97 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।
इंजीनियर्स इंडिया का रिटर्न टाइमलाइन पर प्रदर्शन भी शानदार रहा है। कंपनी ने बीते पांच वर्षों में करीब 300%, बीते तीन वर्षों में करीब 127 प्रतिशत, एक वर्ष में 41 प्रतिशत जबकि इस वर्ष भी अब तक करीब 41 प्रतिशत का रिटर्न दे दिया है। इंजीनियर्स इंडिया लमिटेड के शेयरों ने इसी वर्ष 28 सितंबर, 2026 को 321.40 रुपये का भाव छूकर बीते 52 सप्ताह का सर्वोच्च स्तर बनाया था। वहीं, इसका 52 वीक लो 163.55 रुपये के साथ 27 जनवरी, 2026 को बना था।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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