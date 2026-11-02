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Stock Rally: इंजीनियर्स इंडिया के शेयरों में आज तेज उछाल, 15% की बढ़त का कारण जानिए

Engineers India Stock Up Today: शेयर बाजार में तेजी के बीच इंजीनियर्स इंडिया के शेयरों ने आज जबर्दस्त जंप लगा दिया। इंजीनियर्स इंडिया का शेयर आज करीब 15% उछल गया।

Naveen Kumar Pandey
पब्लिश्ड2 Nov 2026, 11:52 AM IST
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इंजीनियर्स इंडिया के शेयरों में आज तेज उछाल (AI Image)
इंजीनियर्स इंडिया के शेयरों में आज तेज उछाल (AI Image)(ChatGPT)
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Engineers India Stock Today: शानदार तिमाही नतीजों के दम पर आज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में बड़ी उछाल आई है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी का शेयर 8.25 अंक (3.27%) की तेजी के साथ खुला और सुबह 11.33 बजे तक के कारोबार में इसने 36.6 अंक (14.53%) की बढ़त हासिल कर 288.45 का इंट्राडे हाई बना लिया।

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इंजीनियर्स इंडिया ने घोषित किया डिविडेंड

चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है। स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी का राजस्व 802.36 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही (Q1 FY27) के 80,0.86 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 179.75 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जिसमें पिछली तिमाही के 108.59 करोड़ रुपये की तुलना में 65.5% की शानदार वृद्धि देखी गई। इस दौरान कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) 3.20 रुपये रही। इंजीनियर्स इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति शेयर पर 1.50 रुपये का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है।

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इंजीनियर्स इंडिया के शानदार तिमाही नतीजे

वहीं, कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर परिचालन राजस्व 824.19 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस दौरान समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर 196.67 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछली तिमाही के 157.93 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 63.48 करोड़ रुपये से काफी बेहतर है। समेकित ईपीएस 3.50 रुपये रहा। कंपनी को कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सेक्शन से 594.38 करोड़ रुपये का एकल राजस्व जबकि 616.22 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व हासिल हुआ। वहीं टर्नकी (Turnkey) प्रोजेक्ट्स से 207.97 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।

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शानदार रिटर्न देते रहे हैं इंजीनियर्स इंडिया के शेयर

इंजीनियर्स इंडिया का रिटर्न टाइमलाइन पर प्रदर्शन भी शानदार रहा है। कंपनी ने बीते पांच वर्षों में करीब 300%, बीते तीन वर्षों में करीब 127 प्रतिशत, एक वर्ष में 41 प्रतिशत जबकि इस वर्ष भी अब तक करीब 41 प्रतिशत का रिटर्न दे दिया है। इंजीनियर्स इंडिया लमिटेड के शेयरों ने इसी वर्ष 28 सितंबर, 2026 को 321.40 रुपये का भाव छूकर बीते 52 सप्ताह का सर्वोच्च स्तर बनाया था। वहीं, इसका 52 वीक लो 163.55 रुपये के साथ 27 जनवरी, 2026 को बना था।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Naveen Kumar Pandey

टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More

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