Stock Rally: इंजीनियर्स इंडिया के शेयरों में आज तेज उछाल, 15% की बढ़त का कारण जानिए

Engineers India Stock Today: शानदार तिमाही नतीजों के दम पर आज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों में बड़ी उछाल आई है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी का शेयर 8.25 अंक (3.27%) की तेजी के साथ खुला और सुबह 11.33 बजे तक के कारोबार में इसने 36.6 अंक (14.53%) की बढ़त हासिल कर 288.45 का इंट्राडे हाई बना लिया।
चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (EIL) का वित्तीय प्रदर्शन मजबूत रहा है। स्टैंडअलोन बेसिस पर कंपनी का राजस्व 802.36 करोड़ रुपये रहा, जो पिछली तिमाही (Q1 FY27) के 80,0.86 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ 179.75 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जिसमें पिछली तिमाही के 108.59 करोड़ रुपये की तुलना में 65.5% की शानदार वृद्धि देखी गई। इस दौरान कंपनी की प्रति शेयर आय (EPS) 3.20 रुपये रही। इंजीनियर्स इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 5 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रति शेयर पर 1.50 रुपये का पहला अंतरिम लाभांश घोषित किया है।
वहीं, कॉन्सोलिडेटेड बेसिस पर परिचालन राजस्व 824.19 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस दौरान समेकित शुद्ध लाभ बढ़कर 196.67 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछली तिमाही के 157.93 करोड़ रुपये और पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 63.48 करोड़ रुपये से काफी बेहतर है। समेकित ईपीएस 3.50 रुपये रहा। कंपनी को कंसल्टेंसी और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स सेक्शन से 594.38 करोड़ रुपये का एकल राजस्व जबकि 616.22 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व हासिल हुआ। वहीं टर्नकी (Turnkey) प्रोजेक्ट्स से 207.97 करोड़ रुपये का राजस्व मिला।
इंजीनियर्स इंडिया का रिटर्न टाइमलाइन पर प्रदर्शन भी शानदार रहा है। कंपनी ने बीते पांच वर्षों में करीब 300%, बीते तीन वर्षों में करीब 127 प्रतिशत, एक वर्ष में 41 प्रतिशत जबकि इस वर्ष भी अब तक करीब 41 प्रतिशत का रिटर्न दे दिया है। इंजीनियर्स इंडिया लमिटेड के शेयरों ने इसी वर्ष 28 सितंबर, 2026 को 321.40 रुपये का भाव छूकर बीते 52 सप्ताह का सर्वोच्च स्तर बनाया था। वहीं, इसका 52 वीक लो 163.55 रुपये के साथ 27 जनवरी, 2026 को बना था।
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