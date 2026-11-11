Why is market up today: मिनटों में बरस गए ₹4.5 लाख करोड़! Sensex-Nifty में रॉकेट जैसी तेजी, जानिए 3 कारण

Why is Market Up Today: भारतीय शेयर बाजार एक दिन की छुट्टी के बाद बुधवार, 11 नवंबर को तूफानी तेजी के साथ खुला। आज सुबह BSE का बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स अपने पिछले बंद लेवल से 1,142.03 अंक या लगभग 1.41% की जोरदार छलांग लगाकर 82,248.68 के लेवल पर खुला, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 293.15 अंक या लगभग 1.17% चढ़कर 25,337.80 के लेवल पर ओपन हुआ। यह उछाल कच्चा तेल की कीमतों में भारी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रुपया की मजबूती और विदेशी निवेशकों की वापसी ने निवेशकों में जोश भरा है। आज के कारोबार में चौतरफा खरीदारी देखी जा रही है।

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निवेशकों को 4.5 लाख करोड़ का मुनाफा आज बाजार में आई तूफानी तेजी की वजह से BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल में महज कुछ मिनटों में ही 4.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हो गया। मंगलवार को BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैपिटल 5,07,26,775 करोड़ रुपये था, जो बुधवार को खुलते ही बढ़कर 5,11,82,994 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

सेंसेक्स के सभी 30 शेयरों में जमकर खरीदारी देखी गई। Indigo, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, भारती एयरटेल और HDFC Bank सबसे ज्यादा चढ़े। मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बढ़त रही। निफ्टी मिडकैप 0.6 फीसदी और स्मॉलकैप 0.7 फीसदी ऊपर चढ़ा।

ग्लोबल मार्केट में तेजी से मजबूत हुआ सेंटीमेंट कोरवीव कंपनी के अच्छे नतीजों से AI से जुड़े निवेश को लेकर चिंता कम हुई। इससे वॉल स्ट्रीट की पिछली गिरावट का असर भी कुछ हद तक कम हो गया। जापान का निक्केई इंडेक्स चढ़ा, जबकि साउथ कोरिया के कोस्पी में मिक्सअप ट्रेड देखा जा रहा है। वहीं, हांगकांग का हैंग सेंग 0.6 फीसदी और शंघाई कंपोजिट 0.2 फीसदी फिसला।

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कच्चा तेल की कीमतों में भारी गिरावट पिछले कुछ दिनों अंतरराष्ट्रीय बााजर में कच्चा तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इससे निवेशकों को बड़ी राहत मिली है। ब्रेंट क्रूड मंगलवार को दो महीने के निचले स्तर 89.16 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। बुधवार को इसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई। इससे भारत जैसे तेल आयातक देशों को फायदा होता है।

डॉलर के मुकाबले रुपया की मजबूती इसके अलावा, बुधवार को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती के साथ खुला। यह 7 पैसे चढ़कर 93.70 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। तेल सस्ता होने से रुपये को सहारा मिला, हालांकि अमेरिका में महंगाई बढ़ने से वहां ब्याज दरों को लेकर दबाव बना रह सकता है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।