PSU Stock Surge Today: आज ITI के शेयरों में लगा अपर सर्किट, 20% की मजबूती का राज क्या है?

ITI Stock Up Today: आज झूमते बाजार में जिन शेयरों ने निफ्टी टॉप 10 में जगह बनाई है, उनमें एक आईटीआई लिमिटेड है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर कंपनी का शेयर 43.19 अंक (20%) चढ़ गया और एक्सचेंज ने अपर सर्किट लगाकर ट्रेडिंग रोक दी। सर्किट लगने से पहले तक 418.93 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 1 करोड़, 67 लाख 7 हजार शेयरों में ट्रेडिंग हो चुकी थी।
टेलीकॉम इक्विमेंट के क्षेत्र में काम करने वाली आईटीआई लिमिटेड सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) है। आज चढ़ते बाजार में निवेशक पीएसयू सेगमेंट के शेयरों पर टूट पड़े हैं। उधर, 28 अक्तूबर को शेयर बाजार में लिस्ट हुई जियो प्लैटफॉर्म्स में जबर्दस्त तेजी के कारण टेलीकॉम सेगमेंट में भी जमकर खरीदारी हो रही है। चूंकि आईटीआई लिमिटेड इन दोनों सेगमेंट को कवर करता है, इस कारण निवेशकों के लिए यह शेयर वैल्यु पिक बन गया है।
अगर रिटर्न टाइमलाइन की बात करें तो आईटीआई लिमिटेड के शेयरों ने बीते पांच वर्षों में 115% का रिटर्न दिया। उसके बाद इसमें लगातार निगेटिव रिटर्न देखने को ही मिले हैं। यह शेयर तीन वर्ष में 4.43%, एक वर्ष में 20.19%, इस वर्ष अब तक 16.64% टूट चुका है। हालांकि, बीते एक महीने से इसमें हरियाली आई है और इस दौरान शेयर 7.29% मजबूत हुआ है। आज जब शेयर बाजार बमबम है तो आईटीआई के शेयरों ने सर्वोच्च क्षमता का प्रदर्शन कर दिया।
आईटीआई लिमिटेड 90.02% शेयर सरकार ने अपने पास ही रखे हैं जबकि सिर्फ 9.98% शेयर पब्लिक के पास है। कंपनी ने जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे अभी घोषित नहीं किए हैं। अप्रैल-जून तिमाही में इसने 430 करोड़ रुपये की कुल आय दर्ज की थी। तब कंपनी को 32.47 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था। उससे पहले 31 मार्च, 2026 को समाप्त हुई वित्त वर्ष 2025-26 की आखिरी तिमाही में कंपनी ने 640 करोड़ की कुल आय के साथ 430 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था।
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