Stock Market Today: तेज खुले मार्केट को लगी मंदड़ियों की नजर, चौतरफा बिकवाली में सेंसेक्स-निफ्टी ने लगाया गोता

Stock Market Today: चालू सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में आज शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला और देखते ही देखते कमजोरी का शिकार हो गया। बिकवाली ऐसी बढ़ी कि दोपहर 12 बजे तक सेंसेक्स इंट्रा-डे के हाई से 1,279.04 तक टूट गया। वहीं, निफ्टी में यह गिरावट 380.2 अंक की रही। सुबह सेंसेक्स 416.25 अंक की तेजी के साथ 73,665.64 अंक पर खुला था। वहीं, निफ्टी में 54.55 चढ़कर 22,742.20 अंक से कामकाज शुरू हुआ था।

बढ़त के साथ खुला, फिर हावी हो गए मंदड़िये सेंसेक्स ने कुछ देर तक बढ़त बनाए रखी थी, लेकिन निफ्टी तुरंत ही लाल निशान में चला गया था। फिर मंदड़िये बाजार पर छा गए। दोपहर 12.16 बजे सेंसेक्स 591.22 अंक (0.81%) की कमजोरी से 72,658.17 जबकि निफ्टी 257.25 अंक (1.13%) टूटकर 22,430.60 अंक पर कारोबार कर रहा था। बिकवाली का ऐसा दबाव है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स की 3% से ज्यादा बढ़त अब 0.11% तक सिमट गई और इंडेक्स के 10 में से 6 शेयर निगेटिव जोन में चले गए।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? ब्रोकरेज फर्म चॉइस ब्रोकिंग के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट हितेश टेलर ने कहा, ‘बीती रात अमेरिकी बाजारों से मिले नाकारात्मक संकेत, शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजारों की कमजोरी और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच कच्चे तेल की आसमान छूती कीमत ने भारतीय शेयर बाजारों का सेंटिमेंट बिगाड़ दिया। महंगाई और इंपोर्ट बिल के बढ़ने की चिंता तो पहले से है ही।’ उन्होंने कहा, ‘अब 22,350 से 22,300 का तात्कालिक सपोर्ट जोन है, उसके बाद 22,180 के स्तर पर निफ्टी को बड़ा सहारा मिलेगा। वहीं, 22,500 से 22,600 का स्तर निफ्टी के लिए बाधक का काम कर रहा है।’

मंदड़ियों का पलड़ा भारी निफ्टी ऑप्शन में कॉल साइड से 22,500 के स्तर पर 2.11 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हैं और 1.65 लाख नए पोजिशन बने हैं। वहीं, पुट साइड से 22,400 के स्तर पर 1.85 लाख कॉन्ट्रैक्टस खुले हैं जबकि करीब 99 हजार नए पोजिशन बने हैं। वहीं, 22,300 पर 1.37 और 22,200 पर 1.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खुले हैं। बाजार पर मंदड़िये किस तरह हावी हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 22,000 के स्तर पर सबसे ज्यादा 2.36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं। यानी ऑप्शन चेन में मंदड़ियों का पलड़ा बहुत भारी है।

क्या है बाजार का संकेत? दरअसल, कच्चे तेल की कीमत 114 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिसका बाजार के सेंटीमेंट पर बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। लेकिन, यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या अगले सप्ताह बाजार में हरियाली लौट सकती है?

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटिजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार कहते हैं, 'अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये के मजबूत होकर 94.70 के स्तर पर आने और 10 वर्षीय अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट से 4.96% तक फिसलने का असर विदेशी निवेशकों पर पड़ेगा। ये भारतीय बाजारों की ओर लौटेंगे। इससे भी बड़ी बात ये है कि आईपीओ से जुटाए गए 3 लाख करोड़ रुपये सोमवार तक अलॉटमेंट के बाद सिस्टम में वापस आ जाएंगे। इससे अगले सप्ताह बाजार के उठने की संभावना रहेगी।'