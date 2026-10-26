Stock Market Down: नए सप्ताह में भी नहीं आई ताजगी, शेयर बाजार में हाहाकार के तीन बड़े कारण जानिए

Stock Market Down Today: शेयर बाजार में बीते सप्ताह लगातार चार सत्रों की गिरावट नए सप्ताह के पहले सत्र में भी जारी रही। सोमवार को सेंसेक्स 133.79 अंक जबकि निफ्टी 75.6 अंक कमजोर होकर खुले और शुरुआती कारोबार में ही दोनों सूचकांक क्रमशः 609.26 अंक (0.83%) और 212.65 अंक (0.94%) तक टूट गए।

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चौतरफा बिकवाली के दबाव में औंधे मुंह गिरा बाजार बाजार में बिकवाली का ऐसा दबाव देखा गया कि फार्मा-हेल्थकेयर और मीडिया को छोड़कर निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडिसेज औंधे मुंह गिर गए। बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, एफएमसीजी जैसे शेयर सबसे ज्यादा दबाव में दिखे। सुबह 9.45 बजे तक निफ्टी पीएसयू बैंक में 1.32%, निफ्टी ऑटो में 1.28%, निफ्टी एफएमसीजी में 1.06% की भारी गिरावट देखी गई। लेकिन आखिर शेयर बाजार में हाहाकार मचा क्यों है? आइए बिकवाली के इस दौर के तीन बड़े कारणों को खंगालते हैं।

छह महीने को सर्वोच्च स्तर पर कच्चा तेल बाजार को प्रभावित करने वाले तात्कालिक कारकों में सबसे प्रमुख कच्चे तेल की ऊंची कीमत है। यूं तो इंडियन बास्केट का ब्रेंट क्रूड 2% सस्ता हुआ है, फिर भी प्रति बैरल इसकी दरें 114 डॉलर पर है। यह सामान्य कीमत से लगभग दोगुनी है। एक्सिस डायरेक्ट में डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हेमांग गोर ने कहा कि कच्चे तेल की गिरावट का असर सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि अन्य बाजारों पर भी है।

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उन्होंने कहा, 'तेल की कीमतों में आए इस उछाल का असर वैश्विक स्तर पर दिखा। शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट में गिरावट रही। डाउ 1.12%, S&P 500 0.52% और नैस्डैक 0.21% नीचे गिरे। सोमवार को एशियाई बाजारों में भी कमजोरी रही, जिसमें निक्केई 225 में 0.70% और KOSPI में 1.35% की गिरावट देखी गई।'

गोर के अनुसार भारतीय शेयर बाजारों की तेज गिरावट के पीछे बाहरी कारकों का बड़ा हाथ है। उन्होंने कहा, 'जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर लगे झटकों के कारण बाजार की धारणा पर भारी दबाव है। GIFT निफ्टी फ्यूचर्स की कमजोरी ने इसका संकेत पहले ही कर दिया था।' उन्होंने कहा, ‘सऊदी अरब के इन्फ्रास्ट्रक्चर्स पर हूतियों के हमलों से ब्रेंट क्रूड की कीमतें छह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गईं, जिससे व्यापक बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली।’

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रुपये की कमजोरी और विदेशी निवेशकों की बिकवाली कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर मुद्राओं पर भी पड़ता है। डॉलर के मुकाबले रुपये में 0.11 पैसे की कमजोरी आई है और यह 94.99 के स्तर पर है। कच्चे तेल और डॉलर की ऊंची कीमतें शेयर बाजार पर नकारात्मक असर डालती हैं। ऊपर से विदेशी निवेशकों की बिकवाली नीम पर करेले का काम करता है क्योंकि इससे आयात महंगा होने, महंगाई बढ़ने और ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश घटने का जोखिम बढ़ता है।

इसका असर कंपनियों की लागत, मुनाफे और शेयरों के मूल्यांकन पर पड़ सकता है। ऐसे में बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ सकता है। एचडीएफसी सिक्यॉरिटीज के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट नंदीश शाह ने कहा, 'कच्चे तेल और अमेरिकी डॉलर की ऊंची कीमतें भारतीय रुपया समेत अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव डालती हैं।'

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ध्यान रहे कि अक्टूबर महीने में 23 तारीख तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय शेयरों से कुल 48,056 करोड़ रुपये निकाले थे। 19 से 23 अक्टूबर के पिछले सप्ताह में भी विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 2,697 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी। हालांकि, विदेशी निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार पिछले सप्ताह धीमी रही थी, बावजूद इसके शेयर बाजार में दबाव बना रहा।

मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के आसार अमेरिका-ईरान युद्ध में हूतियों के एक्शन में आने से तनाव नए मुकाम पर पहुंच गया है। न्यूज एजेंसी एएफपी ने बताया कि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने सोमवार को बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया जो यमन के हूतियों की ओर से दागी गई थी। ईरान समर्थित इस सैन्य समूह ने दावा किया कि उसने रियाद के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया है।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।