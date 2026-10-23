Stock Market Up Today: लगातार 3 दिनों की गिरावट के बाद आज चढ़ा बाजार, तेजी के ये हैं तीन अहम कारण

Why Stock Market Up Today: शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है। इस सप्ताह लगातार तीन कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी देखी जा रही है। सुबह 9:38 बजे बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 250 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 73,498.90 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स भी 19 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 22,706.90 के लेवल पर कामकाज कर रहा था।

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जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटजिस्ट डॉ. वीके विजय कुमार ने कहा, " इकोनॉमी और बाजार के लिए सबसे बड़ी निटेगिटव ट्रिगर कच्चा तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है, जो 114 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया है। वहीं, अमेरिकी 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में तेज गिरावट ने रुपया को सहारा दिया है। बॉन्ड यील्ड गिरकर 4.96 प्रतिशत पर आ गई, जबकि रुपया मजबूती दिखाते हुए 94.70 का स्तर छू लिया। ये दोनों बातें पॉजिटिव हैं और FII की बिकवाली को काफी हद तक रोक सकती हैं।"

IT शेयरों में जमकर खरीदारी शेयर बाजार में शुक्रवार के शुरुआती कारोबार में आई तेजी के पीछे की वजहों में आईटी शेयरों में खरीदारी ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और टेक महिंद्रा के अच्छे तिमाही नतीजे और पॉजिटिव गाइडेंस की वजह से निवेशक इन स्टॉक्स पर एक्टिव हुए हैं। आज सुबह 9:55 बजे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयर 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे, जबकि इन्फोसिस के शेयरों में भी 2 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा, HCL Tech के शेयर भी 1.5 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर कामकाज करते दिखे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ग्लोबल लेवल पर एंटी-AI ट्रेड चल रहा है। लोग AI शेयरों में पैसा लगाने के बजाय ट्रेडिशनल आईटी कंपनियों में खरीदारी कर रहे हैं।

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ब्लू-चिप शेयरों में वैल्यू बायिंग इसके अलावा, शेयर बाजार में लगातार कई महीनों से भारी गिरावट की वजह से अच्छी कंपनियां आकर्षक वैल्यूएशन पर आ गई हैं। ऐसे में निवेशक इस कंपनियों में वैल्यू बायिंग कर रहे हैं। साल 2026 में अब तक सेंसेक्स 14 प्रतिशत से ज्यादा फिसल चुका है, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 13.5 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट आई है। इंडेक्स और ब्लू चिप शेयर अपने कई महीनों के निचले स्तर के करीब कामकाज कर रहे हैं।

डॉलर के मुकाबले रुपये में उछाल शुक्रवार, 23 अक्टूबर को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी रुपया में मामूली उछाल देखा गया है। यह आज सुबह 94.79 प्रति डॉलर पर खुला, जबकि बीते कल 94.82 प्रति डॉलर के लेवल पर बंद हुआ था। बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की तरह से किए गए कई उपायों से रुपया को सहारा मिल रहा है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।