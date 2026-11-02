Stock Market Today: झूम उठा शेयर बाजार, सेंसेक्स-निफ्टी में आज बंपर तेजी की वजह क्या है?

Stock Market Up Reasons: नए सप्ताह में शेयर बाजार झूम उठा है। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के 50 शेयरों पर आधारित सूचकांक निफ्टी 169.2 अंक जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक सेंसेक्स 718.71 अंक की तेजी के साथ क्रमशः 23,222.30 और 75,178.24 पर खुला।

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शुरुआती कारोबार में दोनों सूचकांकों में तेजी बढ़ती गई और सुबह 9.28 बजे तक निफ्टी 26,373.20 तो सेंसेक्स ने 75,366.06 का उच्चतम स्तर छू लिया था। शेयर बाजार की इस बंपर बढ़त में सेंसेक्स के 26 तो निफ्टी के 40 शेयरों में तेजी देखी गई। रिलायंस के तीनों शेयरों- रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL), जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और जियो प्लैटफॉर्म्स में बड़ी बढ़त देखी गई।

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आज कच्चे तेल के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी अच्छी-खासी नरमी देखी जा रही है। सुबह 9.45 बजे कच्चा तेल का भाव 3.37% घटकर 100.61 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था। वहीं, एमसीएक्स पर 19 नवंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी 3.89% की बड़ी गिरावट देखी गई है और यह 9550 के स्तर पर आ गिरा है।

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ध्यान रहे कि ईरान युद्ध के कारण बीते तीन महीने में कच्चे तेल 18% से ज्यादा चढ़ गया है जबकि बीते एक महीने में इसमें 10% से ज्यादा की तेजी देखी गई है। बहरहाल, इतना तो कहा जा सकता है कि कच्चे तेल की कीमत में आज आई गिरावट ने शेयर बाजार का मिजाज बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है।

दूसरी तिमाही के अच्छे नतीजों से चौतरफा खरीदारी आज मार्केट सेंटिमेंट सुधरने का बड़ा कारण चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में लगभग सभी क्षेत्रों और करीब-करीब सभी बड़ी कंपनियों के नतीजे उम्मीद के आसपास या उससे भी ऊपर रहना भी है। यही वजह है कि आज के कारोबार में चौतरफा खरीदारी दिख रही है। इससे बाजार को बड़ा सहारा मिला है। निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडिसेज हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) का शेयर आज सुबह 9.52 बजे तक इंट्रा-डे ट्रेड में 79.1 अंक (6.79%) का जंप लगा गया। वहीं, जियो फाइनेंशियल के शेयर 3.61% जबकि बीते 28 अक्तूबर को लिस्ट हुए जियो प्लैटफॉर्म्स के शेयर 3.05% चढ़ गए।

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अर्थव्यवस्था से जुड़े शानदार आंकड़ों का असर घरेलू स्तर पर विकास की मजबूत गति ने बाजार के सेंटीमेंट को और मजबूत किया है। दूसरी तिमाही (Q2) के शानदार नतीजों, 17.94% क्रेडिट ग्रोथ और जीएसटी कलेक्शन में 22.9% की बढ़ोतरी ने निवेशकों में जोश भर दिया है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि घरेलू आर्थिक संकेतक भी बाजार की तेजी को समर्थन दे रहे हैं। 17.94% की क्रेडिट ग्रोथ और अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन के मजबूत आंकड़े एक ऐसी लचीली अर्थव्यवस्था की ओर इशारा करते हैं, जो लगातार रफ्तार पकड़ रही है।

उन्होंने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स व्यवस्था में बड़े बदलाव की बढ़ती उम्मीदों ने इक्विटी बाजार के लिए एक और सकारात्मक संकेत का काम किया है। संभव है कि बजट में एलटीसीजी को पूरी तरह खत्म ही कर दिया जाए। विजयकुमार के अनुसार, ऐसा लगता है कि बाजार ने इस संभावना को पहले ही ध्यान में रखना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, 'फिलहाल, यह स्थिति तेजी लाने वालों (बुल्स) के पक्ष में है।'

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एआई कंपनियों से टूटा मोह एआई कंपनियों के कमजोर वित्तीय प्रदर्शन से निवेशकों का फिलहाल मोह भंग होता दिख रहा है। इस वजह से विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार की ओर दोबारा रुख करने लगे हैं। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र शुक्रवार को नैस्डैक 2.8% टूट गया था। यह भारत के लिए सकारात्मक साबित हुई, क्योंकि इसे 'काउंटर एआई ट्रेड' के रूप में देखा जाता है।

डॉ. विजयकुमार कहते हैं, 'भारतीय बाजारों के लिए बाहरी सकारात्मक संकेतों की तुलना में एआई ट्रेड का कमजोर पड़ना शायद कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। एआई से जुड़े शेयरों में भारी बिकवाली के कारण पिछले शुक्रवार को नैस्डैक 2.8% नीचे आ गया। उन्होंने बताया कि एआई ट्रेड के कम होने से भारत को फायदा हो सकता है, जिसे व्यापक रूप से काउंटर एआई निवेश के अवसर के तौर पर देखा जाता है।'

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।