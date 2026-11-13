Zee Entertainment Buyback: ₹91 में शेयर वापस खरीदेगी कंपनी, 24% ज्यादा मिलेगा दाम, फिर भी फिसला स्टॉक

Zee Entertainment Buyback: जी एंटरटेनमेंट के शेयरधारकों के लिए कंपनी ने बड़ा ऐलान किया है। कंपनी के बोर्ड ने ₹600 करोड़ तक के शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जी एंटरटेनमेंट अपने शेयरधारकों से ₹91 प्रति शेयर के भाव पर शेयर वापस खरीदेगी। यह कीमत 12 नवंबर को एनएसई पर शेयर के ₹73.50 के बंद भाव से करीब 24% ज्यादा है। गुरुवार के सत्र में यह शेयर 3.73% की बढ़त के साथ बंद हुआ। कंपनी ने बायबैक में हिस्सा लेने के योग्य शेयरधारकों की पहचान के लिए 25 नवंबर 2026 को रिकॉर्ड डेट तय की है।

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जी ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि बाजार बंद होने के बाद घोषित किए गए इस बायबैक में कंपनी की पेड-अप इक्विटी का 6.86% हिस्सा शामिल होगा। कंपनी के प्रमोटर, गोयनका परिवार और उनसे जुड़ी इकाइयां, बायबैक में हिस्सा नहीं लेंगी। जी एंटरटेनमेंट में उनकी कुल हिस्सेदारी 3.99% है। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि इसके जरिए कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स और भविष्य के लिए तैयार की गई रणनीतिक रूपरेखा में भरोसा फिर से कायम करने में मदद मिलेगी।

बायबैक के बाद भी शेयर में क्यों आई गिरावट? बायबैक की घोषणा के बावजूद 13 नवंबर को ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयर में कमजोरी देखने को मिली। बीएसई पर शेयर कारोबार के दौरान ₹72 के निचले स्तर तक फिसल गया। पिछले एक महीने में शेयर करीब 3%, तीन महीने में 26%, छह महीने में 19% और एक साल में 28% गिर चुका था।

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क्यों बायबैक कर रही है कंपनी? जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने बायबैक का फैसला लेने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, उपलब्ध फ्री कैश फ्लो, कारोबार की संभावनाओं और शेयरधारकों की अपेक्षाओं का आकलन किया। बोर्ड ने दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया और निवेशकों से मिले फीडबैक को फैसले में शामिल किया। कंपनी का मानना है कि बायबैक से शेयरधारकों को रिटर्न देने के साथ उसकी पूंजी का बेहतर इस्तेमाल भी हो सकेगा।

कंपनी की ग्रोथ को लेकर बढ़ी टेंशन जी के सबसे बड़े नॉन प्रमोटर (non-promoter) शेयरधारकों में सरकारी बीमा कंपनी 'लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' (LIC), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPIs) में वैनगार्ड (Vanguard) शामिल है। व्यक्तिगत शेयरधारक (ndividual shareholders) भी शामिल हैं। इन सभी की मिलाकर कंपनी में 37% से अधिक हिस्सेदारी है। व्यक्तिगत शेयरधारकों की श्रेणी में वे निवेशक आते हैं, जिनके पास ₹2 लाख तक की कीमत के शेयर हैं।

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जुलाई में, गोयनका परिवार ने जी (Zee) में ₹3,143 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव रखा। यह निवेश पूरी तरह से कन्वर्टिबल वारंट के जरिए किया जाना था, जिनकी कीमत ₹126 प्रति वारंट तय की गई थी। इससे जी में उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 25% तक हो सकती थी। इस निवेश को सब्सक्रिप्शन की तारीख से 18 महीने के भीतर पूरा करने का प्रस्ताव था।

सितंबर 2026 तक जी के पास ₹2,570 करोड़ की नकद और नकद-समान राशि थी। सितंबर तिमाही में इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू सालाना आधार पर 13% बढ़कर ₹1,969.2 करोड़ हो गया, जबकि नेट प्रॉफिट 40% गिरकर ₹76.5 करोड़ रह गया। लीनियर टेलीविजन में कमजोरी के कारण, विज्ञापन से होने वाली कमाई लगभग ₹800 करोड़ पर स्थिर रही। वहीं, सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई सालाना आधार पर 30% बढ़कर ₹1,332 करोड़ हो गई।

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छोटे शेयरधारकों के लिए भी होगा रिजर्वेशन जी एंटरटेनमेंट ने कहा है कि बायबैक में छोटे शेयरधारकों के लिए भी आरक्षण रखा जाएगा। सेबी के नियमों के मुताबिक, प्रस्तावित बायबैक शेयरों का 15% या रिकॉर्ड डेट पर छोटे शेयरधारकों के लिए पात्र शेयरों की संख्या में से जो ज्यादा होगा, उतना हिस्सा इस श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा। इससे छोटे निवेशकों को बायबैक में हिस्सा लेने का अलग अवसर मिलेगा। हालांकि, उनके कितने शेयर स्वीकार होंगे, यह बायबैक की अंतिम प्रक्रिया और तय अनुपात पर निर्भर करेगा।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।