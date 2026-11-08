Zee Entertainment Share Price: मुहुर्त ट्रेडिंग में ज़ी के शेयरों ने भरी 11% की उड़ान, जानें क्यों टूट पड़े निवेशक

Zee Entertainment Share Price: दिवाली के पावन अवसर पर आयोजित स्पेशल मुहुर्त ट्रेडिंग सेशन में जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) के शेयरों ने जोरदार वापसी की है। रविवार, 8 नवंबर को कंपनी के शेयर 11% से अधिक उछलकर 71 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। लंबे समय से शेयर की गिरती कीमतों से परेशान निवेशकों के लिए यह तेजी किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। बाजार में आई इस तेजी की मुख्य वजह कंपनी का वह ताजा फैसला है, जिसमें बोर्ड ने गिरते भाव पर निवेशकों की चिंताओं को दूर करने के लिए कमर कस ली है।

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12 नवंबर को होने वाली है अहम बैठक कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक अहम बैठक गुरुवार, 12 नवंबर को होने जा रही है। 6 नवंबर को दी गई जानकारी के मुताबिक, इस बैठक का मुख्य एजेंडा हाल के दिनों में कंपनी के मार्केट प्राइस में आई भारी गिरावट और उसे लेकर निवेशकों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा करना है।

कंपनी मैनेजमेंट निवेशकों के भरोसे को दोबारा बहाल करने और शेयरधारकों के लिए लॉन्ग-टर्म वैल्यू बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रहा है। इसमें पूरी तरह चुकता इक्विटी शेयरों का बायबैक और अंतरिम डिविडेंड देने का प्रस्ताव प्रमुख रूप से शामिल है।

ट्रेडिंग विंडो हुई क्लोज कंपनी ने फाइलिंग में आगे बताया कि सेबी के इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों का पालन करते हुए डेजिग्नेटेड व्यक्तियों और उनके परिजनों के लिए ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी है। यह पाबंदी बोर्ड बैठक के नतीजे सार्वजनिक होने के 48 घंटे बाद तक लागू रहेगी।

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जी एंटरटेनमेंट शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें कि हाल के महीनों में जी एंटरटेनमेंट के शेयर लगातार दबाव में रहे हैं। 4 नवंबर 2026 को ही स्टॉक अपने 52-सप्ताह के सबसे निचले स्तर 60.63 रुपये तक फिसल गया था, जबकि जून 2026 में इसने 118.40 रुपये का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ था। अगर पिछले रिटर्न पर नजर डालें, तो बीते एक हफ्ते में शेयर ने करीब 3% की बढ़त दर्ज की है। हालांकि, पिछले एक महीने में यह लगभग फ्लैट रहा, जबकि तीन महीनों में इसमें 28% और पिछले एक साल में 31% की भारी गिरावट देखी गई है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।