Top Stocks to Buy: Zomato में 28% अपसाइड की उम्मीद, क्या फेस्टिव सीजन में क्विक कॉमर्स बनेगा कमाई का बड़ा जरिया?

Zomato Share Price Target: शेयर बाजार में शुक्रवार को भारी-उतार चढ़ाव के बीच जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल के शेयरों में तेजी देखी जा रहा है। इसके शेयरों में पर बायर्स कंपनी की तरफ से अच्छे तिमाही नतीजे पेश करने के बाद आई है। आज के कारोबार में जोमैटो के शेयर 306.10 रुपये पर कामकाज के लिए खुले, जबकि 304.45 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, इंट्राडे में ये 3 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी के साथ 313.90 रुपये के भाव पर पहुंच गए। हालांकि, इस स्तर पर टिकने में कामयाब नहीं हुए और दोपहर 12:55 बजे के आसपास 2.17 प्रतिशत की मजबूती के साथ 311.05 के भाव पर कामकाज कर रहे थे।

गिरावट में भी क्यों चढ़े शेयर? वित्त वर्ष 26-2027 की दूसरी तिमाही के शानदार रिजल्ट्स सामने आने के बाद जोमैटो के शेयर पर खरीदार सक्रिय हुए हैं। वहीं, इस शेयर पर कई ब्रोकरेज फर्म्स ने अपनी कवरेज शुरू करते हुए इसमें भारी तेजी आने की संभावना जता रहे हैं।

रेवेन्यू 24,138 करोड़ रहा इटरनल ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 24,138 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया। यह पिछले साल की समान अवधि के 13,590 करोड़ रुपये से 77.6 फीसदी ज्यादा है। तिमाही आधार पर भी रेवेन्यू में 19.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर इतनी तेज ग्रोथ के पीछे की वजह क्विक कॉमर्स सेगमेंट में इन्वेंटरी-लेड (1P) मॉडल की ओर शिफ्ट होना और अन्य प्रमुख वर्टिकल्स में अच्छी ग्रोथ है।

इस दौरान कंपनी का EBITDA 214.6 प्रतिशत बढ़कर 752 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में 239 करोड़ रुपये था। तिमाही आधार पर इसमें 26.6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इस तिमाही में EBITDA मार्जिन 3.1 फीसदी दर्ज किया गया।

मुनाफा 92% से ज्यादा बढ़ा वहीं, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 92.3 प्रतिशत के भारी उछाल के साथ 125 करोड़ रुपये हो गया ,जबकि पिछली तिमाही से 35.9 प्रतिशत अधिक है। सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी ने 198 करोड़ रुपये का टैक्स चुकाया। यह मुख्य रूप से पैरेंट कंपनी के वित्त वर्ष 2026 के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस के पूरे हो जाने की वजह से देना पड़ा है।

शेयरों में 28% तक की तेजी आने की उम्मीद ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक पर अपनी कवरेज शुरू की है। ब्रोकरेज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। इसके साथ ही टार्गेट प्राइस को बढ़ा दिया है। एक्सिस सिक्योरिटीज ने पहले जोमैटो के शेयरों के लिए 360 रुपये का लक्ष्य रखा था, वहीं, अब इसे बढ़ाकर 390 रुपये कर दिया है। यह टार्गेट गुरुवार 22 अक्टूबर को बंद भाव से 28 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी का अनुमान है।