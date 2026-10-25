Farmer's ID: सरकार ने 11 करोड़ किसानों का अलग से बनाया 'आधार कार्ड', जानिए क्या-क्या हैं फायदे?

केंद्र सरकार ने देशभर के 11 करोड़ किसानों का विशेष पहचान पत्र बनाया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस लक्ष्य के लिए 31 मार्च, 2017 की समय-सीमा तय की थी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पांच महीने पहले ही काम पूरा हो गया। कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जिन 11 करोड़ किसानों का पहचान पत्र बन चुका है, उनमें 26% महिला किसान हैं। वहीं, 81% सीमांत या छोटे किसान हैं।

अगर उम्र के पैमानों पर बांटें तो 15% रजिस्टर्ड किसान 70 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र हैं जबकि 7.5% किसानों की उम्र 30 वर्ष से कम है। यानी 77.5% किसान 30 से 70 वर्ष की उम्र के हैं। आखिर क्या है यह किसान पहचान पत्र और इसके क्या फायदे हैं आइए जानते हैं।

क्या है किसान पहचान पत्र? किसान पहचान पत्र आधार से जुड़ा एक विशेष पहचान है जिसे संबंधित राज्य के जमीन रिकॉर्ड्स से जोड़ा गया है। इसमें जनसांख्यिकी, बोई गई फसल और मालिकाना हक जैसी कई जानकारियां जमा हैं। किसान पहचान पत्र के जरिए जो डेटाबेस तैयार किया गया है, उसे किसान पंजी नाम दिया गया है।

यह केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के एग्री-स्टैक घटक के तहत तीन मुख्य पंजियों में से एक है। एग्री स्टैक के अंतर्गत दो अन्य रिजस्ट्रीज जियो डेटा पर आधारित गांव का मानचित्र और बोई गई फसल की रजिस्ट्री हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन कृषि क्षेत्र के लिए सरकार की तरफ से बनाया जा रहा एक डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 सितंबर, 2024 को इस योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

किसान पहचान पत्र के फायदे क्या? सूत्रों के मुताबिक, सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के जरिए खेती-किसानी को आधुनिक और किसानों का जीवन आसान बनाना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि एग्री-स्टैक को एआई, सैटलाइट डेटा और मौसम पूर्वानुमानों जैसे किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ इंटिग्रेट किया जाएगा।

इस कारण किसानों को समय पर मौसम की सही जानकारी मिलेगी और उस अनुसार बुआई के लिए सर्वोत्तम फसल का चयन किया जा सकेगा। चूंकि किसान पहचान पत्र एग्री-स्टैक की तीन रजिस्ट्रियों में ही एक है रजिस्ट्री है, इसलिए यही इस फायदे का आधार बनेगा। इसके अलावा, किसान पहचान पत्र से किसानों को कृषि संबंधी व्यक्तिगत सलाह, उपज की बिक्री के लिए बेहतर बाजार और आपदा में तेज कदम उठाने जैसे लाभ भी मिलेंगे।

किसानों को आसानी, सरकार को बचत इतना ही नहीं, किसानों को कृषि संबंधी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी आसान हो जाएगा क्योंकि उन्हें अलग-अलग योजना के लिए अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरीके के कागज जमा नहीं करवाने पड़ेंगे। किसान पहचान पत्र को समेकित ऊर्वरक प्रबंधन सिस्टम (iFMS) से जोड़ा जाएगा।

इससे किसानों को मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए खाद की उपलब्धता का पता चल जाएगा। दूसरी तरफ, खाद की कालाबाजारी भी रुकेगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खाद बिक्री ढांचे (FFS) के तहत सीमाई 2025-26 के खरीफ सीजन में जिलों में 37.56% खाद बिक्री की कमी देखी गई।