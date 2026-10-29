3% vs 5% vs 7% Increment Calculator: 3 से 7% सालाना इंक्रीमेंट होते ही कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? समझिए 10 साल का कैलकुलेशन

8th Pay Commission Increment calculator: साल 2026 खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कर्मचारियों की मांगें खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। इसी बीच एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर साल होने वाली बढ़ोतरी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में सालाना 3% इंक्रीमेंट मिलता है, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे बढ़ाकर 5% से 7% तक किया जाए।
संगठनों ने तर्क दिया है कि महंगाई बढ़ गई है और अगर सालाना इंक्रीमेंट 5-7 प्रतिशत होता है, तो सैलरी महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी। ऐसा होने से कर्मचारियों को वेतन में बड़े बदलाव के लिए 10 सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आइए जानते हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग में कर्मचारी संगठनों की इस मांग को मान लिया गया, तो उनकी सैलरी 5 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट और 7 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट में कितनी बढ़ जाएगी।
इन संगठनों का मानना है कि 3% सालाना इंक्रीमेंट महंगाई के मुकाबले कम पड़ सकता है, खासकर कम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए। AINPSEF का तर्क है कि इंक्रीमेंट की दर 7% होने पर कर्मचारी की ग्रॉस सैलरी सात से आठ साल में दोगुनी हो सकती है। अभी तक 8वें वेतन आयोग की अंतिम सिफारिशें अभी घोषित नहीं हुई हैं, हालांकि माना जा रहा है कि इस बार वेतन आयोग 2.28 फिटमेंट फैक्टर रख सकता है, लेकिन इसका अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।
अभी अगर 7वें वेतन आयोग में लेवल 9, 10 और 11 के कर्मचारियों की शुरुआती बेसिक सैलरी देखें, तो वो 53,100 रुपये, 56,100 रुपये और 67,700 रुपये है। अगर 8वें वेतन आयोग में 2.28 फिटमेंट फैक्टर लगे, तो उनकी बेसिक सैलरी में बड़ा बदलाव होगा। इसके साथ ही अगर अगर आयोग सालाना इंक्रीमेंट 4-7 प्रतिशत के लिए मान जाए, तो चलिए समझते हैं अगले 10 साल में लेवल 7-9 तक के कर्मचारियों की सैलरी कितनी बदल जाएगी।
|विवरण
|रकम
|Basic pay in 7th CPC
|₹53,100
|Fitment factor
|2.28
|Estimated revised pay
|₹1,21,068
|Year
|Monthly basic (with 3% increment)
|Monthly basic (with 5% increment)
|Monthly basic (with 7% increment)
|1
|₹1,21,068
|₹1,21,068
|₹1,21,068
|2
|₹1,24,700
|₹1,27,121
|₹1,29,543
|3
|₹1,28,441
|₹1,33,477
|₹1,38,611
|4
|₹1,32,294
|₹1,40,151
|₹1,48,314
|5
|₹1,36,263
|₹1,47,159
|₹1,58,695
|6
|₹1,40,351
|₹1,54,517
|₹1,69,804
|7
|₹1,44,562
|₹1,62,243
|₹1,81,690
|8
|₹1,48,898
|₹1,70,355
|₹1,94,409
|9
|₹1,53,365
|₹1,78,873
|₹2,08,017
|10
|₹1,57,966
|₹1,87,816
|₹2,22,579
|Total pay in 10 years
|₹1,66,54,907
|₹1,82,73,364
|₹2,00,72,757
|Extra pay in 10 years
|—
|₹16,18,456
|₹34,17,849
|विवरण
|रकम
|Basic pay in 7th CPC
|₹56,100
|Fitment factor
|2.28
|Estimated revised pay
|₹1,27,908
|Year
|Monthly basic (with 3% Increment)
|Monthly basic (with 5% Increment)
|Monthly basic (with 7% Increment)
|1
|₹1,27,908
|₹1,27,908
|₹1,27,908
|2
|₹1,31,745
|₹1,34,303
|₹1,36,862
|3
|₹1,35,698
|₹1,41,019
|₹1,46,442
|4
|₹1,39,769
|₹1,48,069
|₹1,56,693
|5
|₹1,43,962
|₹1,55,473
|₹1,67,661
|6
|₹1,48,280
|₹1,63,247
|₹1,79,398
|7
|₹1,52,729
|₹1,71,409
|₹1,91,955
|8
|₹1,57,311
|₹1,79,979
|₹2,05,392
|9
|₹1,62,030
|₹1,88,978
|₹2,19,770
|10
|₹1,66,891
|₹1,98,427
|₹2,35,154
|Total pay in 10 years
|₹1,75,95,862
|₹1,93,05,757
|₹2,12,06,811
|Extra pay in 10 years
|—
|₹17,09,894
|₹36,10,948
|विवरण
|रकम
|Basic pay in 7th CPC
|₹67,700
|Fitment factor
|2.28
|Estimated revised pay
|₹1,54,356
|Year
|Monthly basic (with 3% Increment)
|Monthly basic (with 5% Increment)
|Monthly basic (with 7% Increment)
|1
|₹1,54,356
|₹1,54,356
|₹1,54,356
|2
|₹1,58,987
|₹1,62,074
|₹1,65,161
|3
|₹1,63,756
|₹1,70,177
|₹1,76,722
|4
|₹1,68,669
|₹1,78,686
|₹1,89,093
|5
|₹1,73,729
|₹1,87,621
|₹2,02,329
|6
|₹1,78,941
|₹1,97,002
|₹2,16,492
|7
|₹1,84,309
|₹2,06,852
|₹2,31,647
|8
|₹1,89,838
|₹2,17,194
|₹2,47,862
|9
|₹1,95,534
|₹2,28,054
|₹2,65,212
|10
|₹2,01,400
|₹2,39,457
|₹2,83,777
|Total pay in 10 years
|₹2,12,34,223
|₹2,32,97,678
|₹2,55,91,820
|Extra pay in 10 years
|—
|₹20,63,456
|₹43,57,597
नोट- ये आंकड़े 2.28 फिटमेंट फैक्टर और 5%-7% सालाना इंक्रीमेंट अभी अनुमान आधारित गणना हैं, 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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