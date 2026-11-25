8th Pay Commission Arrears: 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के बीच इस वक्त सिर्फ पैसों का कैलकुलेशन चल रहा है। चाय की टपरी हो या फिर ऑफिस का लंच हर जगह सबसे ज्यादा दो सवाल घूम रहे हैं। पहला कि आखिर 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा? दूसरा कि इस बार कितना एरियर मिलेगा? इन दोनों ही सवालों का जवाब सिर्फ सरकार के पास है, लेकिन अनुमानों का गणित काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है।
8वां वेतन आयोग को लागू करने की आधिकारिक तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। साल 2026 खत्म होने वाला है। ऐसे में कर्मचारियों को एरियर भी मिलने की भारी संभावना है। ऐसे में अब सैलरी बढ़ने से ज्यादा कर्मचारियों का ध्यान एरियर पर है।
इस बार कर्मचारी संगठनों ने 2.92, 3.61 और 3.83 जैसे फैक्टर की मांग रखी गई है। हालांकि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, अभी ये साफ नहीं हुआ है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था।
ऐसे में अगर मान लें कि 8वें वेतन आयोग में भी 7वें वेतन आयोग वाला फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो एरियर का कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा। एरियर की गणना समझने के लिए लेवल-6 के एक केंद्रीय कर्मचारी का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 44,900 रुपये है और आठवें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो उसकी बेसिक सैलरी 1,15,393 रुपये हो जाएगी। यहां महंगाई भत्ते (DA) को भी समझना जरूरी है।
|पे लेवल
|मौजूदा बेसिक पे
|अनुमानित एरियर
|लेवल 1
|₹18,000
|₹2.06 लाख
|लेवल 6
|₹44,900
|₹5.14 लाख
|लेवल 10
|₹56,100
|₹6.43 लाख
नोट- ऊपर दिए गए कैलकुलेशन में एरियर अनुमानित है। असली एरियर का फैसला केंद्र सरकार करेगी।
बता दें कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 तक आने की संभावना है।