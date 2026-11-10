8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 12 महीने का मिल सकता है 5 लाख से ज्यादा एरियर, समझें पूरा कैलकुलेशन

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर 2026 में आयोग ने दो अहम बैठकें कीं। पहली बैठक 8 अक्टूबर को बेंगलुरु में और दूसरी 23 अक्टूबर को मुंबई में हुई। वहीं, 3 नवंबर 2026 को आयोग के गठन के 12 महीने पूरे हो गए। आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए कुल 18 महीने का समय दिया गया है।

अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू करती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी रकम एरियर के रूप में मिल सकती है। इसकी वजह यह है कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। हालांकि, एरियर की वास्तविक रकम फिटमेंट फैक्टर, नए वेतन ढांचे और सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी।

अभी आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ऐसे में कर्मचारी संभावित एरियर का अनुमान ही लगा सकते हैं। आइए समझते हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में था, तो 12 महीने का एरियर कितना हो सकता है।

कितने लाख रुपए मिल सकता है एरियर? मान लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई कर्मचारी पे मैट्रिक्स के लेवल-6 में है और उसका मौजूदा मूल वेतन 44,900 रुपए है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है, तो उसका नया मूल वेतन इस तरह निकलेगा।

नया मूल वेतन = पुराना मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर

44,900 × 2.57 = 1,15,393 रुपए

यानी राउंड ऑफ करने पर कर्मचारी का नया मूल वेतन करीब 1,15,400 रुपए हो सकता है।हालांकि, एरियर की गणना करते समय पहले से मिल रहे महंगाई भत्ते (DA) को भी ध्यान में रखना होगा। जनवरी से जून 2026 तक महंगाई भत्ता 60 फीसदी और जुलाई से बढ़कर 63 फीसदी रहा।

इस हिसाब से कर्मचारी को मौजूदा मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर जनवरी से जून तक हर महीने करीब 71,840 रुपए मिलते हैं। वहीं, जुलाई से दिसंबर तक यह रकम बढ़कर करीब 73,187 रुपए हो जाती है। अब नए मूल वेतन और मौजूदा मूल वेतन व महंगाई भत्ते के बीच के अंतर को देखें।

अवधि हर महीने का अंतर छह महीने का एरियर जनवरी-जून 2026 43,560 रुपए 2,61,360 रुपए जुलाई-दिसंबर 2026 42,213 रुपए 2,53,278 रुपए कुल 12 महीने का एरियर 5,14,638 रुपए

इस तरह इस उदाहरण के आधार पर कर्मचारी को 12 महीने का करीब 5.14 से 5.15 लाख रुपए तक एरियर मिल सकता है।

किन वजहों से बदल सकती है एरियर की रकम? यह गणना कुछ मान्यताओं पर आधारित है। इसमें माना गया है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 ही रहेगा और कर्मचारी का मूल वेतन पूरे साल एक जैसा रहेगा। साथ ही, नए वेतन ढांचे में पुराने महंगाई भत्ते को शामिल करने के बाद नया डीए शून्य से शुरू होगा।

इस अनुमान में मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ते (Transport Allowance) में संभावित बदलाव शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा आयकर, सीजीएचएस, एनपीएस और सीजीईजीआईएस जैसी कटौतियों को भी इसमें नहीं जोड़ा गया है।

कर्मचारी की सालाना वेतन वृद्धि, पदोन्नति, एमएसीपी (MACP) के तहत मिलने वाले लाभ और वेतन भुगतान के नए नियमों से भी एरियर की अंतिम रकम बदल सकती है।

कब आ सकती है 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट? फिलहाल 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सार्वजनिक नहीं हुई हैं। इसलिए फिटमेंट फैक्टर और नए वेतन मैट्रिक्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय आयोग की अंतिम रिपोर्ट मई-जून 2027 के आसपास सौंपे जाने की संभावना जताई जा रही है।

ऐसे में 5.14 से 5.15 लाख रुपए का एरियर केवल एक अनुमान है। इसे पक्की मिलने वाली रकम नहीं माना जाना चाहिए। कर्मचारियों को वास्तविक एरियर और नई सैलरी की जानकारी आयोग की सिफारिशों और सरकार की ओर से जारी अंतिम आदेश के बाद ही मिलेगी।