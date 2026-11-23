8th Pay Commission: सरकारी नौकरी में वेतन और भत्तों के साथ प्रमोशन भी कर्मचारियों के करियर और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। लेकिन केंद्र सरकार के कुछ विभागों में अगली पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को 8 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है। अब आठवें वेतन आयोग के सामने प्रमोशन से जुड़े इन नियमों की समीक्षा करने की मांग रखी गई है। डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने एक प्रस्ताव दिया है।
इस प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि एक से चार साल के बीच रखी जाए। अगर इस मांग पर विचार होता है, तो लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के करियर से जुड़े नियमों में बदलाव की संभावना बन सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को हर चार साल में प्रमोशन मिलना अभी तय नहीं है। यह FNPO की ओर से आठवें वेतन आयोग को दिया गया सुझाव है। आयोग इस पर क्या सिफारिश करता है और सरकार इसे स्वीकार करती है या नहीं, यह आगे स्पष्ट होगा।
FNPO ने 20 नवंबर 2026 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पत्र भेजकर मौजूदा प्रमोशन व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। संगठन के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 20 सितंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रमोशन संबंधी नियमों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि अलग-अलग पे लेवल में प्रमोशन के लिए निर्धारित सेवा अवधि में काफी अंतर है।
कुछ पदों पर कर्मचारियों को अगली जिम्मेदारी मिलने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। FNPO चाहता है कि प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि एक साल और अधिकतम चार साल रखी जाए। हालांकि, अलग-अलग कैडर और पदों की जिम्मेदारियों के आधार पर पात्रता अवधि तय करने का सुझाव दिया गया है।
FNPO के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में कुछ पदों पर प्रमोशन के लिए 12 साल तक की सेवा जरूरी है। वहीं, कई दूसरे पदों पर यह अवधि 8 से 10 साल है। इससे कर्मचारियों के करियर में आगे बढ़ने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है।
|पे लेवल में बदलाव
|जरूरी सेवा अवधि
|लेवल 6 से लेवल 11
|12 साल
|लेवल 4 से लेवल 6
|10 साल
|लेवल 6 से लेवल 10
|10 साल
|लेवल 11 से लेवल 13
|10 साल
|लेवल 2 से लेवल 4
|8 साल
|लेवल 6 से लेवल 9
|8 साल
FNPO ने आठवें वेतन आयोग से कहा है कि लंबे प्रमोशन नियमों का असर केवल कर्मचारियों के करियर तक सीमित नहीं है। इससे डाक विभाग के कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय तक खाली रह जाते हैं। इनमें लोअर सिलेक्शन ग्रेड (LSG), हायर सिलेक्शन ग्रेड (HSG), डाक और रेलवे मेल सर्विस (RMS) के पर्यवेक्षकीय पद, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और ग्रुप-B के पद शामिल हैं।
संगठन ने निदेशक स्तर के पदों पर भी रिक्तियों का मुद्दा उठाया है। FNPO के अनुसार, प्रमोशन के लिए कम कर्मचारियों के पात्र होने से मौजूदा अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ता है। इससे विभागीय निगरानी, प्रशासनिक फैसलों और नई तकनीक से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है।
प्रमोशन में देरी का सीधा संबंध कर्मचारियों की करियर ग्रोथ और आर्थिक लाभ से है। पदोन्नति मिलने पर कर्मचारी को उच्च पद की जिम्मेदारी के साथ वेतन स्तर में भी बदलाव का लाभ मिल सकता है। ऐसे में लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलने से कर्मचारियों को वित्तीय लाभ के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। FNPO का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था के कारण कर्मचारियों में करियर ठहराव और असंतोष बढ़ रहा है। संगठन चाहता है कि प्रमोशन के लिए सेवा अवधि तय करते समय केवल पे लेवल के अंतर को आधार न बनाया जाए। इसके बजाय संबंधित पद की जिम्मेदारियों और कैडर की संरचना को ध्यान में रखा जाए।
FNPO ने आयोग के सामने प्रमोशन व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ प्रमुख सुझाव रखे हैं:
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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