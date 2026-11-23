8th Pay Commission: सरकारी नौकरी में वेतन और भत्तों के साथ प्रमोशन भी कर्मचारियों के करियर और आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। लेकिन केंद्र सरकार के कुछ विभागों में अगली पदोन्नति के लिए कर्मचारियों को 8 से 12 साल तक इंतजार करना पड़ता है। अब आठवें वेतन आयोग के सामने प्रमोशन से जुड़े इन नियमों की समीक्षा करने की मांग रखी गई है। डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने एक प्रस्ताव दिया है।

इस प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रमोशन के लिए जरूरी सेवा अवधि एक से चार साल के बीच रखी जाए। अगर इस मांग पर विचार होता है, तो लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के करियर से जुड़े नियमों में बदलाव की संभावना बन सकती है। हालांकि, कर्मचारियों को हर चार साल में प्रमोशन मिलना अभी तय नहीं है। यह FNPO की ओर से आठवें वेतन आयोग को दिया गया सुझाव है। आयोग इस पर क्या सिफारिश करता है और सरकार इसे स्वीकार करती है या नहीं, यह आगे स्पष्ट होगा।

प्रमोशन के नियमों में क्या बदलाव चाहता है कर्मचारी संगठन? FNPO ने 20 नवंबर 2026 को आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पत्र भेजकर मौजूदा प्रमोशन व्यवस्था की समीक्षा करने की मांग की है। संगठन के महासचिव शिवाजी वासिरेड्डी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 20 सितंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए प्रमोशन संबंधी नियमों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। संगठन का कहना है कि अलग-अलग पे लेवल में प्रमोशन के लिए निर्धारित सेवा अवधि में काफी अंतर है।

कुछ पदों पर कर्मचारियों को अगली जिम्मेदारी मिलने के लिए कई वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। FNPO चाहता है कि प्रमोशन के लिए न्यूनतम सेवा अवधि एक साल और अधिकतम चार साल रखी जाए। हालांकि, अलग-अलग कैडर और पदों की जिम्मेदारियों के आधार पर पात्रता अवधि तय करने का सुझाव दिया गया है।

अभी प्रमोशन के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ता है? FNPO के मुताबिक, मौजूदा व्यवस्था में कुछ पदों पर प्रमोशन के लिए 12 साल तक की सेवा जरूरी है। वहीं, कई दूसरे पदों पर यह अवधि 8 से 10 साल है। इससे कर्मचारियों के करियर में आगे बढ़ने की प्रक्रिया लंबी हो जाती है।

पे लेवल में बदलाव जरूरी सेवा अवधि लेवल 6 से लेवल 11 12 साल लेवल 4 से लेवल 6 10 साल लेवल 6 से लेवल 10 10 साल लेवल 11 से लेवल 13 10 साल लेवल 2 से लेवल 4 8 साल लेवल 6 से लेवल 9 8 साल

प्रमोशन में देरी से खाली पड़े हैं पद FNPO ने आठवें वेतन आयोग से कहा है कि लंबे प्रमोशन नियमों का असर केवल कर्मचारियों के करियर तक सीमित नहीं है। इससे डाक विभाग के कई महत्वपूर्ण पद लंबे समय तक खाली रह जाते हैं। इनमें लोअर सिलेक्शन ग्रेड (LSG), हायर सिलेक्शन ग्रेड (HSG), डाक और रेलवे मेल सर्विस (RMS) के पर्यवेक्षकीय पद, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस और ग्रुप-B के पद शामिल हैं।

संगठन ने निदेशक स्तर के पदों पर भी रिक्तियों का मुद्दा उठाया है। FNPO के अनुसार, प्रमोशन के लिए कम कर्मचारियों के पात्र होने से मौजूदा अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ता है। इससे विभागीय निगरानी, प्रशासनिक फैसलों और नई तकनीक से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ सकता है।

कर्मचारियों की सैलरी और करियर पर क्या होगा असर? प्रमोशन में देरी का सीधा संबंध कर्मचारियों की करियर ग्रोथ और आर्थिक लाभ से है। पदोन्नति मिलने पर कर्मचारी को उच्च पद की जिम्मेदारी के साथ वेतन स्तर में भी बदलाव का लाभ मिल सकता है। ऐसे में लंबे समय तक प्रमोशन नहीं मिलने से कर्मचारियों को वित्तीय लाभ के लिए भी इंतजार करना पड़ता है। FNPO का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था के कारण कर्मचारियों में करियर ठहराव और असंतोष बढ़ रहा है। संगठन चाहता है कि प्रमोशन के लिए सेवा अवधि तय करते समय केवल पे लेवल के अंतर को आधार न बनाया जाए। इसके बजाय संबंधित पद की जिम्मेदारियों और कैडर की संरचना को ध्यान में रखा जाए।

8वें वेतन आयोग से क्या हैं प्रमुख मांगें? FNPO ने आयोग के सामने प्रमोशन व्यवस्था में सुधार के लिए कुछ प्रमुख सुझाव रखे हैं: