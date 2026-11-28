8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसी बीच ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन ने आयोग को लेकर अपना अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 1.83 रह सकता है। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में लगभग 14-15% की बढ़ोतरी हो सकती है।
जेपी मॉर्गन का यह अनुमान 7वें वेतन आयोग के दौरान हुई सकल वेतन वृद्धि के आसपास है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की मांग इससे काफी ज्यादा है। कुछ संगठनों ने 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) ने 4.38, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 4 और राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) यानी NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है।
जेपी मॉर्गन के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग से करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिल सकता है। वेतन और पेंशन में संशोधन के कारण केंद्र सरकार पर वित्त वर्ष 2027-28 और 2028-29 के दौरान कुल करीब ₹7.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। इससे औसतन 15,400 रुपये की मासिक वेतन बढ़ोतरी होगी।
इसमें लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का बकाया (एरियर) भी शामिल है। वित्त वर्ष 2027-28 का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का करीब 0.6% है। वित्त वर्ष 2028-29 में यह खर्च GDP के लगभग 1% तक पहुंच सकता है।
|अवधि
|अनुमानित अतिरिक्त भुगतान
|वित्त वर्ष 2027-28
|₹2.5 लाख करोड़
|वित्त वर्ष 2028-29
|₹4.6 लाख करोड़
|कुल
|करीब ₹7.2 लाख करोड़
ब्रोकरेज फर्म की ओर से जारी रिपोर्ट का टाइटल 'इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी आउटलुक 2027' है। इसमें ब्रोकरेज ने अपने बेस केस में फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहने का अनुमान लगाया है। यह कर्मचारी यूनियनों की 3.83 की मांग से आधे से भी कम है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के मुताबिक, 1.83 के फिटमेंट फैक्टर से कागजों पर बेसिक पे में 83 फीसदी की बढ़ोतरी दिखेगी।
लेकिन जनवरी 2026 तक के 60 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) के बेसिक पे में विलय होने के बाद वास्तविक वेतन बढ़ोतरी सिर्फ 14 फीसदी ही होगी। ठीक वैसी ही जैसी 2016 में 7वें वेतन आयोग के दौरान हुई थी। इस आधार पर मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 33,000 रुपये हो जाएगी।
जेपी मॉर्गन ने अपनी गणना में 60% महंगाई भत्ता (DA) और सकल वेतन में 14% बढ़ोतरी की धारणा को शामिल किया है।
(1 + 0.60) × 1.14 = 1.824 यानी करीब 1.83
इस गणना में 60% महंगाई भत्ते को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौजूदा महंगाई भत्ता 63% है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अधिसूचित होने तक इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।
जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें नवंबर 2027 से लागू हो सकती हैं। रिपोर्ट में मई 2027 तक आयोग की रिपोर्ट आने का अनुमान भी दिया गया है। हालांकि, ये सभी समय-सीमाएं ब्रोकरेज के अनुमान हैं। आयोग की अंतिम सिफारिशें, सरकार की मंजूरी और वेतन संशोधन की वास्तविक प्रभावी तारीख अभी तय नहीं हुई है।
जेपी मॉर्गन ने पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। इसके मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के दौरान सबसे अधिक खर्च GDP का करीब 0.77% रहा था। 6वें वेतन आयोग के दौरान यह स्तर करीब 0.65% था। 8वें वेतन आयोग के मामले में वित्त वर्ष 2028-29 में अतिरिक्त भुगतान GDP के करीब 1% तक पहुंचने का अनुमान है। इससे केंद्र सरकार के खर्च पर दबाव बढ़ सकता है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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