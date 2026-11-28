8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसी बीच ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी जेपी मॉर्गन ने आयोग को लेकर अपना अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर करीब 1.83 रह सकता है। इससे कर्मचारियों की कुल सैलरी में लगभग 14-15% की बढ़ोतरी हो सकती है।
जेपी मॉर्गन का यह अनुमान 7वें वेतन आयोग के दौरान हुई सकल वेतन वृद्धि के आसपास है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों की मांग इससे काफी ज्यादा है। कुछ संगठनों ने 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (IRTSA) ने 4.38, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 4 और राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र) यानी NC-JCM ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है।
जेपी मॉर्गन के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग से करीब 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिल सकता है। वेतन और पेंशन में संशोधन के कारण केंद्र सरकार पर वित्त वर्ष 2027-28 और 2028-29 के दौरान कुल करीब ₹7.2 लाख करोड़ का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। इससे औसतन 15,400 रुपये की मासिक वेतन बढ़ोतरी होगी।
इसमें लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का बकाया (एरियर) भी शामिल है। वित्त वर्ष 2027-28 का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का करीब 0.6% है। वित्त वर्ष 2028-29 में यह खर्च GDP के लगभग 1% तक पहुंच सकता है।
|अवधि
|अनुमानित अतिरिक्त भुगतान
|वित्त वर्ष 2027-28
|₹2.5 लाख करोड़
|वित्त वर्ष 2028-29
|₹4.6 लाख करोड़
|कुल
|करीब ₹7.2 लाख करोड़
ब्रोकरेज फर्म की ओर से जारी रिपोर्ट का टाइटल 'इंडिया इक्विटी स्ट्रैटेजी आउटलुक 2027' है। इसमें ब्रोकरेज ने अपने बेस केस में फिटमेंट फैक्टर 1.83 रहने का अनुमान लगाया है। यह कर्मचारी यूनियनों की 3.83 की मांग से आधे से भी कम है। जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों के मुताबिक, 1.83 के फिटमेंट फैक्टर से कागजों पर बेसिक पे में 83 फीसदी की बढ़ोतरी दिखेगी।
लेकिन जनवरी 2026 तक के 60 फीसदी महंगाई भत्ते (DA) के बेसिक पे में विलय होने के बाद वास्तविक वेतन बढ़ोतरी सिर्फ 14 फीसदी ही होगी। ठीक वैसी ही जैसी 2016 में 7वें वेतन आयोग के दौरान हुई थी। इस आधार पर मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 33,000 रुपये हो जाएगी।
जेपी मॉर्गन ने अपनी गणना में 60% महंगाई भत्ता (DA) और सकल वेतन में 14% बढ़ोतरी की धारणा को शामिल किया है।
(1 + 0.60) × 1.14 = 1.824 यानी करीब 1.83
इस गणना में 60% महंगाई भत्ते को आधार बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मौजूदा महंगाई भत्ता 63% है और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें अधिसूचित होने तक इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।
जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें नवंबर 2027 से लागू हो सकती हैं। रिपोर्ट में मई 2027 तक आयोग की रिपोर्ट आने का अनुमान भी दिया गया है। हालांकि, ये सभी समय-सीमाएं ब्रोकरेज के अनुमान हैं। आयोग की अंतिम सिफारिशें, सरकार की मंजूरी और वेतन संशोधन की वास्तविक प्रभावी तारीख अभी तय नहीं हुई है।
जेपी मॉर्गन ने पिछले वेतन आयोगों के अनुभव को भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किया है। इसके मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के दौरान सबसे अधिक खर्च GDP का करीब 0.77% रहा था। 6वें वेतन आयोग के दौरान यह स्तर करीब 0.65% था। 8वें वेतन आयोग के मामले में वित्त वर्ष 2028-29 में अतिरिक्त भुगतान GDP के करीब 1% तक पहुंचने का अनुमान है। इससे केंद्र सरकार के खर्च पर दबाव बढ़ सकता है।