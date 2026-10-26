8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग पर 5 बड़े अपडेट, जानें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या है खास

केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में तीन सदस्य हैं। यह एक अस्थायी आयोग है, जिसका उद्देश्य पात्र कर्मचारी संगठनों, एसोसिएशनों और अन्य संबंधित पक्षों की मांगों और शिकायतों पर विचार करना है।
आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपनी है। इस हिसाब से 3 नवंबर 2026 को आयोग के गठन के 12 महीने पूरे हो जाएंगे। इसके बाद आयोग के पास अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपने के लिए करीब छह महीने का समय बचेगा। यानी आयोग को मई 2027 के आसपास अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी।
पिछले 8 से 10 महीनों में आयोग ने देश के अलग-अलग हिस्सों में बैठकें और परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और लद्दाख जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हाल ही में आयोग ने 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में अपनी बैठक पूरी की। आइए जानते हैं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी पांच सबसे हालिया अपडेट के बारे में।
आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के 'What's New' सेक्शन में जारी सूचनाओं के मुताबिक, ये पांच अपडेट तारीख के अनुसार नवीनतम हैं।
21 सितंबर 2026 को आयोग ने मुंबई दौरे की जानकारी दी थी। इसके तहत 22 और 23 अक्टूबर 2026 को बैठकें आयोजित की गईं। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2026 थी।
24 अगस्त 2026 को आयोग ने बेंगलुरु दौरे की घोषणा की थी। यहां 7 और 8 अक्टूबर 2026 को परामर्श बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 सितंबर 2026 थी।
11 अगस्त 2026 को आयोग ने सलाहकारों की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों में आंशिक बदलाव किया। यह अपडेट आयोग के प्रशासनिक कामकाज और सलाहकारों को नियुक्त करने की प्रक्रिया से जुड़ा है।
3 अगस्त 2026 को आयोग ने जयपुर दौरे की जानकारी दी थी। यहां 31 अगस्त और 1 सितंबर 2026 को बैठकें आयोजित करने की योजना थी। इसमें भाग लेने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 थी।
28 जुलाई 2026 को आयोग ने चंडीगढ़ दौरे की घोषणा की थी। यहां 16 से 18 सितंबर 2026 तक परामर्श बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2026 थी।
इन अपडेट से पता चलता है कि आयोग अलग-अलग शहरों में बैठकें आयोजित करने और अपनी प्रशासनिक तैयारियों को आगे बढ़ाने में जुटा है। आने वाले महीनों में आयोग की मंजूरी के आधार पर कुछ और बैठकें आयोजित की जा सकती हैं।
इन बैठकों के जरिए कर्मचारी संगठन, एसोसिएशन और अन्य संबंधित पक्ष अपनी मांगें, सुझाव और शिकायतें आयोग के सामने रख सकते हैं। इन सुझावों पर विचार करते हुए आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
8वें वेतन आयोग की ओर से जारी इन पांच अपडेट में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम मूल वेतन, पेंशन में बढ़ोतरी या वेतन आयोग लागू होने की तारीख को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। ये अपडेट केवल बैठकों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। इसलिए इन्हें कर्मचारियों की सैलरी या पेंशन में बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए।
गौरतलब है कि छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जबकि सातवें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 2.57 किया गया था। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार है। हालांकि, नए फिटमेंट फैक्टर और वेतन में संभावित बढ़ोतरी को लेकर अभी किसी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि इन अपडेट से नहीं होती है।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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