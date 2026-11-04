8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, नई सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर कब होगा फैसला?

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी खबर है। आयोग के गठन को 3 नवंबर 2026 को एक साल पूरा हो गया है। इस तरह आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए दिए गए कुल 18 महीने के समय में से करीब 12 महीने बीत चुके हैं। यानी लगभग 66 फीसदी समय पूरा हो गया है। अब कर्मचारियों की नजर आयोग की अगली बड़ी घोषणाओं, फिटमेंट फैक्टर और नए वेतन ढांचे पर टिकी है।
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। इससे पहले 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयोग के कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) को मंजूरी दी थी। आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं। इस हिसाब से आयोग को मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी।
आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। इसके अलावा प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और दूसरे संबंधित पक्षों से सुझाव और मांगें जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है।
इसके लिए प्रश्नावली और ज्ञापन आमंत्रित किए गए थे। साथ ही अलग-अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों और दूसरे हितधारकों के साथ बैठकें भी की जा रही हैं। हाल ही में अक्टूबर 2026 में मुंबई में भी बैठकें आयोजित की गईं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। इसी के आधार पर मौजूदा मूल वेतन को नए मूल वेतन में बदला जाएगा। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, जिससे न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
हालांकि, 8वें वेतन आयोग के लिए अभी तक सरकार ने किसी फिटमेंट फैक्टर या न्यूनतम मूल वेतन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसलिए फिलहाल वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का असर केवल नौकरी कर रहे कर्मचारियों की सैलरी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल सकता है। आयोग के दायरे में वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। ऐसे में कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स भी नई पेंशन व्यवस्था और पारिवारिक पेंशन में संभावित बदलावों का इंतजार कर रहे हैं।
अब आयोग के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब छह महीने का समय बचा है। मई 2027 तक सिफारिशें सौंपे जाने की उम्मीद है। इसके बाद केंद्र सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करेगी और तय करेगी कि किन प्रस्तावों को मंजूरी दी जाए। आयोग जरूरत पड़ने पर कुछ विषयों पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।
कर्मचारियों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, भत्तों और पेंशन को लेकर तस्वीर साफ होगी। हालांकि, नई सैलरी कब से लागू होगी और एरियर का भुगतान कब होगा, इस पर अभी कोई अंतिम सरकारी फैसला नहीं आया है। इसलिए कर्मचारियों को आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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