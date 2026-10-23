8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग का एरियर कब से मिलेगा? 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग से समझें पूरा गणित

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को सिर्फ 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार है। साल 2026 खत्म होने को है, लेकिन अभी तक 8वां वेतन आयोग के लागू होने के लेकर कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। वहीं 8वें वेतन आयोग के लागू होने में हो रही देरी पर कुछ कर्मचारियों का एरियर को लेकर भी सवाल है कि क्या 1 जनवरी 2026 से एरियर भी दिया जाएगा? आइए जानते हैं 5वें, 6ठें और 7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था।
अपस्टॉक्स की 13 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, पांचवें वेतन आयोग के दौरान एरियर का भुगतान दो वित्त वर्षों में किया गया था। वहीं, सातवें वेतन आयोग ने वेतन संशोधन के वित्तीय प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें तैयार की थीं।
|वेतन आयोग
|वेतन लागू होने की तारीख
|एरियर कब दिया गया?
|5वां वेतन आयोग
|1 जनवरी 1996
पहली किस्त वित्त वर्ष 1997-98 में और दूसरी किस्त मई 1998 की सैलरी के साथ देने के निर्देश थे।
|6वां वेतन आयोग
|1 जनवरी 2006
40% एरियर वित्त वर्ष 2008-09 में और शेष 60% वित्त वर्ष 2009-10 में। दूसरी किस्त के लिए 25 अगस्त 2009 को आदेश जारी हुआ।
|7वां वेतन आयोग
|1 जनवरी 2016
|एरियर का भुगतान अगस्त 2016 की सैलरी के साथ एकमुश्त करने का आदेश दिया गया।
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच 1 जनवरी 2026 से नए वेतनमान लागू होने की उम्मीद है। हालांकि, अभी केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक डेट का ऐलान होना बाकी है।आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इस हिसाब से रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा करेगी और लागू करने से संबंधित फैसले लेगी।रिपोर्ट आने के बाद भी कर्मचारियों को नई सैलरी मिलने में समय लग सकता है।
अगर सरकार आठवें वेतन आयोग के संशोधित वेतनमान को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी घोषित करती है, तो कर्मचारियों को उस तारीख से एरियर मिल सकता है। उदाहरण के लिए, अगर संशोधित वेतनमान जुलाई 2027 से लागू होता है और प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 रखी जाती है, तो जनवरी 2026 से जून 2027 तक 18 महीने का एरियर बन सकता है
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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