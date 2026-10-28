Aadhaar Update: आधार कार्ड में नाम, पता या बायोमेट्रिक अपडेट कराने में कितना लगेगा शुल्क? जानें नियम

आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करानी हो, नाम-पता बदलवाना हो या पहचान और पते से जुड़े दस्तावेज जमा करने हों, तो इससे जुड़े नियमों की जानकारी होना जरूरी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के नियमों के मुताबिक, आधार अपडेट कराने का शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का बदलाव करवा रहे हैं और आपकी उम्र कितनी है। कुछ सेवाएं सीमित समय के लिए मुफ्त भी उपलब्ध हैं।
बायोमेट्रिक अपडेट में आधार कार्ड में दर्ज फिंगरप्रिंट, आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग और फोटो को अपडेट किया जाता है। बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) जरूरी है। यह अपडेट पहली बार 5 साल की उम्र में और फिर 15 साल की उम्र में कराया जाता है।
5 से 7 साल की उम्र के बच्चों का पहला बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त है। वहीं, 15 से 17 साल की उम्र के लोगों के लिए इस आयु वर्ग में पहला या दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त कराया जा सकता है। इसके अलावा, 7 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक अपडेट पर अस्थायी रूप से शुल्क माफ किया गया है। यह सुविधा 30 सितंबर 2027 तक उपलब्ध है।
अन्य मामलों में बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए 125 रुपए देने होंगे। मुफ्त सुविधा का लाभ लेने के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अलग से कराना होगा। इसे उसी लेनदेन में आधार की किसी दूसरी सेवा के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
आधार में दर्ज व्यक्तिगत जानकारी में बदलाव को डेमोग्राफिक अपडेट कहा जाता है। इसमें नाम, लिंग, जन्मतिथि, पता, मोबाइल नंबर और ईमेल पता बदलवाना शामिल है।
अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट के साथ डेमोग्राफिक जानकारी भी अपडेट करवाते हैं, तो इसके लिए अलग से शुल्क नहीं देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आधार केंद्र पर फिंगरप्रिंट और फोटो अपडेट कराने के साथ अपना पता भी ठीक करवाते हैं, तो पते में बदलाव के लिए अलग फीस नहीं लगेगी। हालांकि, यह छूट अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (MBU) पर लागू नहीं होती।
अगर आप बिना बायोमेट्रिक अपडेट के केवल नाम, पता या दूसरी व्यक्तिगत जानकारी बदलवाते हैं, तो इसके लिए 75 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं, आधार ऐप के जरिए ईमेल पता अपडेट कराने की सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक मुफ्त है।
आधार में दस्तावेज अपडेट करने का मतलब पहचान प्रमाण और पते का प्रमाण जमा करना है। इन दस्तावेजों से आधार में दर्ज नाम, लिंग, जन्मतिथि और पते की जानकारी को सही और प्रमाणित बनाए रखने में मदद मिलती है।
अगर आप myAadhaar पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट करते हैं, तो यह सुविधा 14 जून 2027 तक मुफ्त है। वहीं, आधार केंद्र पर जाकर दस्तावेज अपडेट कराने के लिए 75 रुपए शुल्क देना होगा।
नहीं, UIDAI के मुताबिक, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए नया आधार बनवाने यानी आधार नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता।
मनाली रस्तोगी मीडिया जगत की एक समर्पित और अनुभवी लेखिका हैं, जो पिछले 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने मीडिया की दुनिया को समझना और लेखन के प्रति अपनी रुचि को मजबूत करना शुरू कर दिया था। अपनी प्रोफेशनल यात्रा की शुरुआत उन्होंने वैसे तो ग्रेजुएशन के समय लखनऊ से कर दी थी, लेकिन उनके करियर को नया आयाम दिल्ली में लोकमत ग्रुप के साथ मिला, जहां उन्होंने करीब 2 साल 10 महीने तक काम किया और इस दौरान उन्होंने खबरों की गहराई को समझने और पाठकों तक सही और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का अनुभव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने टीवी9 भारतवर्ष के साथ बतौर फ्रीलांसर काम किया, जहां उन्होंने लाइफस्टाइल सेक्शन में काम कर अपनी लेखन शैली और अनुभव को और मजबूत बनाया। वर्तमान में मनाली रस्तोगी लाइव मिंट हिंदी के साथ जुड़ी हुई हैं, जहां उन्हें काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके हैं। यहां वह मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं, साथ ही पर्सनल फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी आसान और समझने योग्य भाषा में जानकारी साझा करती हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को ऐसी जानकारी देना है, जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित हो और उन्हें सही फैसले लेने में मदद करे। मनाली सरल, स्पष्ट और पाठकों से जुड़ने वाली भाषा में लिखना पसंद करती हैं। काम के अलावा मनाली को अपने खाली समय में स्विमिंग करना, नई जगहों पर घूमना और फिल्में देखना बेहद पसंद है। उन्हें अपने घर को बजट फ्रेंडली तरीके से सजाना भी अच्छा लगता है, जिससे उन्हें रचनात्मक संतुष्टि मिलती है। मनाली दिल्ली में रहती हैं।
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